Gemma Galgani e Rocco Fredella/ Uomini e Donne: lei volta pagina con Stefano, ma…

Gemma Galgani e Rocco Fredella sono ormai distanti. Dopo aver provato a conquistare definitivamente la dama che ha rifiutato di trascorrere una notte nel castello in cui aveva organizzato una spendida sorpresa, Rocco ha deciso di chiudere definitivamente la conoscenza con la Galgani per la quale era arrivato in trasmissione. Nonostante si siano piaciuti sin dall’inizio, tra Gemma e Rocco non è scattata la scintilla. La dama, infatti, non è riuscita a vedere in lui un uomo affidabie con il quale costruire una storia e, magari, lasciare anche il parterre del trono over. Nonostante la nuova delusione, Gemma non si è chiusa in se stessa, ma si è rimessa subito in gioco accettando di conoscere un nuovo pretendente.L a dama, infatti, è uscita con Stefano, ma le cose non sono andate nel migliore dei modi. Come reagirà Rocco che, a sua volta, sta conoscendo altre signore?

GEMMA GALGANI DELUSA DA STEFANO: ROCCO TORNERA’ DA LEI?

Gemma Galgani sta provando a voltare pagina con un nuovo cavaliere. Si tratta di Stefano, più giovane di lei e con il quale ha intrapreso una frequentazione telefonica. La dama, però, colpita dall’uomo, ha anche organizzato una cena romantica a cui, come svelano le anticipazioni pubbicate da Vicoo dee News, si è presentata con un outfit molto giovanile. Nonostante il feeling e il clima sereno, tuttavia, Gemma ha ricevuto una nuova batosta. Il cavaliere, infatti, in studio, ha confessato di non vedere nella Gagani una futura compagna e di essere uscito con lei solo per educazione e galanteria. Un annuncio che ha asciato l’amaro in bocca alla Galgani scatenando anche la reazione della dama che, da un lato viene attaccata per aver creduto nella corte di un uomo più giovane e dall’atro, viene difesa. Gemma, dunque, è ancora ufficialmente single. Rocco Fredella che non ha mai nascosto di avere un forte interesse nei suoi confronti, tornerà all’attacco cercando di riconquistare la sua fiducia?

