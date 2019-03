Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Uomini e donne, lei ci riprova ma lui dice no!

Ida Platano e Riccardo Guanieri dopo un anno sono ancora qua. Certo, siedono in posti diversi nello studio di Uomini e donne e spesso lui è protagonista del trono over con le sue nuove conoscenze mentre lei rimane una spettatrice delusa e lagnante. Ancora una volta oggi ci troveremo davanti a questa scena visto che il pugliese continua a conoscere altre persone e questo alla sua ex non va giù. Proprio per questo Ida Platano ha deciso di prendere la parola e comunicare al pubblico e a Maria De Filippi che non tornerà più perché le fa ancora troppo male vedere Riccardo con un’altra donna perché lei è ancora innamorata di lui e lo studio di Uomini e donne non è il suo posto adesso. La dichiarazione da il via ad una nuova conversazione in cui la conduttrice la prega di non andare via e guardare avanti ma in cui lei torna all’attacco del suo ex.

IDA PLATANO CI RIPROVA E POI LASCIA LO STUDIO

Ida Platano è pronta a giurare a Riccardo Guanieri che smusserà il suo carattere che cercherà di non attaccarlo e tenerlo sotto scacco in continuazione ma lui non ci sta. Il cavaliere ha ormai voltato pagina e non vuole più tornare insieme e davanti alle parole di Ida non può far altro che ribadirlo. Per lui la loro storia è finita e le discussioni non mancano anche se davanti all’ennesimo no, alla fine Ida sembra un po’ più serena tanto da scambiare qualche sorriso con lui e anche un ballo. Alla fine però lascerà lo studio perché provata dalla situazione e dalla sua decisione e lui la seguirà per poi tornare indietro da solo. Cosa sarà successo dietro le quinte? Ida Platano ha davvero deciso di lasciare lo studio per sempre?

