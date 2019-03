IL NOME DELLA ROSA/ Anticipazioni 25 marzo 2019: Remigio condannato al rogo?

IL NOME DELLA ROSA, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, lunedì 25 marzo 2019, verrà trasmesso l’ultimo episodio de Il nome della rosa, la serie tv in prima mondiale. Sarà il quarto e prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo che cosa è successo la settimana scorsa: la ragazza occitana trova Anna (Greta Scarano) nella foresta e le presta soccorso grazie ad un mix di erbe trovate sul posto. Intanto, i francescani e la delegazione papale dimostrano le proprie differenze fin dall’arrivo di Gui (Rupert Everett) e degli altri benedettini: gli scherni non mancano. Si scopre che la talpa interna all’abbazia dell’Inquisitore è Malachia, a cui vengono fatte diverse domande su Remigio (Fabrizio Bentivoglio). Bernardo è infatti convinto di averlo già visto in passato, ma scopre solo che il bibliotecario custodisce in gran segreto dei documenti che il cellario gli ha consegnato tempo prima, in occasione del suo arrivo in abbazia. Intanto, Remigio confessa tutto a Guglielmo (John Turturro) sul proprio passato di dolciniano. Messo in allarme, il frate informa i francescani del possibile pericolo, sicuro che Bernardo sia una bomba ad orologeria. Prima dell’inizio della Disputa, Adso (Damian Hardung) corre di nuovo nella foresta per rivedere la ragazza occitana, con cui si lascia andare ad un intenso momento di passione. Bernardo invece chiede a Malachia di fare in modo che nessun piccione venga inviato dal Novizio o dai francescani. Iniziata la Disputa, le parole volano da entrambe le parti e si finisce con uno scontro fisico, che spinge Abbone (Michael Emerson) ad annunciare che caccerà chiunque provocherà ancora lo scontro.

Nel frattempo, Salvatore (Stefano Fresi) cattura di nuovo la ragazza, mentre Adso è divorato dai sensi di colpa e decide di confessare al mentore il proprio peccato. Con sua sorpresa, Guglielmo lo perdona perché è sicuro che l’errore gli permetterà di comprendere i peccati degli altri. Nonostante la Disputa sia ancora in atto, Bernardo ne approfitta per capire quali eretici si nascondano in Chiesa. Svela a Malachia di sapere dei suoi rapporti con l’assistente ucciso, ma i suoi pensieri sono per lo più rivolti a Remigio. Anche Adso è distratto, tanto che non si rende conto che Salvatore gli ha detto con chiarezza di voler far innamorare la ragazza occitana grazie ad una pozione. Salvata dalle ferite, Anna fa il suo ingresso in gran segreto in abbazia e rivela al Novizio che la fanciulla è scomparsa. Prima dell’inizio di una nuova sessione di confronti, Severino informa Guglielmo di aver trovato uno strano libro nel suo laboratorio e di non poterglielo portare. Il frate decide di rimandare tutto in un secondo momento, ma questa scelta provocherà in qualche modo la morte di Severino. Senza perdere alcun tempo, Guglielmo impedisce a chiunque di entrare in erboristeria e vi si chiude all’interno con Adso, alla ricerca del libro misterioso. Il ragazzo trova solo un tomo in arabo, che viene a scartato dal mentore. Bencio (Benjamin Stender) invece rivela al francescano di essere sicuro che Malachia potrebbe essere entrato di nascosto nel laboratorio, prima di tutti gli altri.

Ancora una volta la distrazione di Guglielmo è fatale: il libro viene rubato dal locale. Il frate infatti si accorge troppo tardi che in realtà il libro misterioso è proprio il tomo in arabo trovato da Adso. Mentre Adso fa di tutto per trovare la ragazza, Bernardo interroga Remigio dopo averlo accusato del delitto di Severino. L’Inquisitore è sicuro che sia un ex dolciniano e vuole che confessi, mentre Adso avvisa Anna di quanto accaduto ed ha uno scontro con Salvatore. Il monaco verrà arrestato subito dopo dalle guardie del Papa, mentre il Novizio verrà trasportato altrove grazie ad un torrente in cui è caduto.

ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA DEL 25 MARZO

EPISODIO 4 – Nell’ultima puntata, tutto sembra crollare in abbazia. Remigio e Salvatore rischiano il rogo con l’accusa di eresia, visto che Bernardo è deciso a farli figurare come colpevoli. Il cellario è riuscito a salvarsi solo grazie alla sua astuzia, ma ha sottovalutato l’ingenuità dell’amico. Salvatore infatti deciderà di confessare tutto e di ammettere le responsabilità di Remigio anche per quanto riguarda i delitti dei monaci. L’aria diventa sempre più pesante anche per i francescani, dato che Bernardo deve portare a termine l’ordine del Papa. Con la scomunica addosso, Michele e gli altri frati decidono però di partire per incontrare il Pontefice. Guglielmo invece decide di risolvere il mistero del libro, mentre Anna volta le spalle a Remigio dopo aver scoperto la verità sulla morte dei genitori. Adso farà un ultimo tentativo per salvare la ragazza occitana…



© RIPRODUZIONE RISERVATA