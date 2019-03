Isola dei Famosi 2019, semifinale/ Diretta, finalisti ed eliminati: Marina e Luca, chi a casa?

Lunedì 25 marzo, in prima serata su canale 5, Alessia Marcuzzi conduce la semifinale dell’Isola dei Famosi 2019. Ad affiancarla ci saranno Alba Parietti e Alda D’Eusanio e la voce della Gialappa’s Band. Per i naufraghi, l’avventura in Honduras sta per terminare. In gara sono rimasti Sarah Altobello, Soleil Sorge, Riccardo Fogli, Marco Maddaloni e Aaron Nielsen. I due nominati della settimana sono Marina La Rosa e Luca Vismara mentre sono ancora sospesi, in attesa di scoprire quale sarà il loro futuro Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni. Quella di questa sera sarà una puntata fondamentale per i concorrenti tra i quali, in settimana, ci sono stati diversi scontri. La finale, però, è ormai alle porte e le strategie potrebbero cambiare le dinamiche del gioco. Chi, dunque, riuscirà a conquistare il pass per l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2019?

ISOLA DEI FAMOSI 2019: MARINA LA ROSA E LUCA VISMARA, CHI SARA’ ELIMINATO?

Solo uno tra Marina La Rosa e Luca Vismara riuscirà a restere in gara sfidando gli altri concorrenti per un posto in finale. Un televoto che Soleil Sorge aspettava da tempo e che ha deciso personalmente essendo leader. Soleil, infatti, non è mai andata d’accordo nè con Marina nè con Luca e, questa sera, sarà ben felice di salutare uno dei due, ma chi tornerà a casa? Ad oggi, i sondaggi sul web considerano già in Italia Luca che, pur avendo superato tante nomination importanti, ultima quella con Paolo Brosio, è il candidato numero uno all’eliminazione. Qualora dovesse essere così, però, anche Vismara avrà la possibiità di restare in gara sfidando i naufraghi sospesi Bettarini e Capparoni tra i quali ci sono state scintille in settimana.

ISOLA DEI FAMOSI 2019: SCONTRI TRA NAUFRAGHI

La settimana dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019 è stata piuttosto movimentata a causa dei numerosi scontri tra i concorrenti. Oltre a Bettarini e Capparoni che, dopo settimane di feeling, hanno avuto una dura discussione scatenata dall’accusa del’ex calciatore che ha puntato il dito contro l’attore, reo di non volerlo aiutare nelle mansioni che richiedono uno sforzo fisico, anche tra Riccardo Fogli e Luca Vismara sono volate parole forti. Il nominato della settimana, infatti, ha accusato l’ex cantante dei Pooh di non esporsi e di tirare fuori la sua vera natura solo senza telecamere. Scintille anche tra Sarah Altobello e Soleil Sorge tra le quali sembrava fosse nata un’amicizia. La fame e il nervosismo accendono gli animi dei naufraghi che, ad un passo dalla finale, non tollerano più nulla. Gli ultimi giorni di permanenza in Honduras, dunque, saranno a base di coltelli e fiamme?



