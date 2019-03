Jo Squillo piange a Mattino5/ Video: “Il dolore per la perdita dei miei genitori….”

Tra gli ospiti di Mattino 5 oggi c’è anche Jo Squillo che arriva in studio con il suo tutore annunciando che dovrà tenerlo per 60 giorni e che proprio adesso che è così piena di energia positive e di occasioni deve un po’ tenere il freno tirato. Jo Squillo è in studio per parlare della semifinale dell’Isola dei Famosi 2019 in onda questa sera ma Federica Panicucci ha modo di farle rivedere anche il suo arrivo in studio e quei video in cui ha raccontato della sua rinascita e del momento di passaggio vissuto dal dolore per la perdita dei suoi genitori alla sopravvivenza in Honduras. In studio la commozione è molto alta e non solo per via di Federica Panicucci, particolarmente sensibile a questo argomento dopo la perdita del padre, ma anche per la presenza di Lory Del Santo arrivata al Grande Fratello Vip proprio dopo la morte del figlio.

LA COMMOZIONE DI JO SQUILLO

Anche questa volta Jo Squillo, a rivedersi, ha finito per commuoversi e tornati in studio ha subito sottolineato tra le lacrime: “La solitudine non mi ha paura adesso. Un momento di passaggio, di interpretazione del dolore e oggi ho trovato la risposta che loro hanno voluto”. E poi ancora: “E’ stato un doppio colpo nel giro di un mese durissimo, dicembre la mamma e gennaio papà, ma questa esperienza non mi ha fortificato ma mi ha fatto accettare la sofferenza e il dolore in un ambiente anche ostile, riuscire a trovare me stessa è stato un dono del cielo e ho compiuto questo percorso nella sofferenza nel rispetto, la vivono in tantissimi, non la vogliamo accettare a volte ma riesci a trovare nella sofferenza l’amore per il prossimo“. Sull’argomento dice la sua anche Lory Del Santo convinta che alla fine bisogna trovare un compromesso e di rinascere con qualcosa di diverso cercando di avere un significato.

"Questa esperienza mi ha fatto accettare la sofferenza e il dolore"

Jo Squillo ci racconta a #Mattino5 il suo dolore vissuto sull'#Isola per la perdita recente dei genitori pic.twitter.com/QiPteI8VMH — Mattino5 (@mattino5) March 25, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA