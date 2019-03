Kaspar Capparoni/ Finalista o eliminato? I rischi non mancano… (Isola dei Famosi)

Kaspar Capparoni è in bilico fra il gioco e lo scontro sull’Isola dei Famosi 2019. L’attore infatti si trova ancora sull’Isola che non c’è con Stefano Bettarini, anche se non è chiaro se fra i due ci sia ancora un’alleanza di qualsiasi tipo. Negli ultimi giorni, Kaspar è stato vittima di un piccolo scherzo da parte dell’ex calciatore, che ha preferito non rivelargli il ritrovamento della maschera da sub e farlo penare un po’. Il motivo? Betta non ha gradito il fatto che il compagno si sia lasciato sfuggire la preziosa attrezzatura, visto che è essenziale per la sopravvivenza dei due Pescatori. Dopo averla ritrovata nel pomeriggio, Stefano decide di non dire nulla fino a sera, durante la cena. Ha deciso invece di far sentire ancora un po’ in colpa l’amico, strappandogli anche una promessa: una volta trovata la maschera, Kaspar dovrà catturare un polpo. Una volta sazio, Betta ha deciso di rivelare la verità. Clicca qui per vedere il video sullo scherzo a Kaspar Capparoni.

Kaspar Capparoni, Isola dei Famosi: al centro di forti polemiche

L’egoismo di Kaspar Capparoni è ancora al centro di una forte polemica sull‘Isola dei Famosi 2019, per opera di Stefano Bettarini. Il calciatore infatti ha trasportato grandi quantità di tronchi durante una delle ultime mattine ed il compagno ha deciso di far finta di nulla. L’ex calciatore però non ha gradito la mancanza di aiuto da parte dell’attore e così quando è toccato a Cappa fare i conti con legna pesante, ha deciso di imitarlo. Ne è nata una forte discussione e Stefano come sempre non le ha mandate a dire, anche se Kaspar ha cercato di difendersi: ancora una volta non lo avrebbe visto in difficoltà. I due Pescatori sembrano aver subito un grosso stop nella loro convivenza: sono riusciti a fare pace oppure la lite continuerà anche questa sera?

Ora Kaspar rischia grosso

Kaspar Capparoni rischia grosso sull’Isola dei Famosi 2019 e forse finora non si è reso conto di ciò che potrebbe succedere già da stasera. Finora l’attore è riuscito a vivere in un’oasi paradisiaca, lontano dal resto del gruppo e soprattutto dagli scontri che continuano ad impegnare gli altri Naufraghi. Per sua fortuna è riuscito a vivere l’esperienza dell’Isola che non c’è al fianco di Stefano Bettarini: anche se i due non vanno sempre d’accordo, hanno creato un’alleanza utile per la sopravvivenza di entrambi. Per ironia della sorte, gli unici bravi nella pesca sono proprio Betta e Cappa. Il loro isolamento ha quindi un doppio vantaggio agli occhi dell’attore: riuscire a vendicarsi di tutti i concorrenti che in precedenza lo hanno messo alla berlina. E senza pesci la fame si fa sempre più sentire. Tutto però potrebbe concludersi al più presto. Kaspar infatti dovrà ritornare nel gruppone entro breve e questo lo spingerà nel mirino degli altri Naufraghi, pronti ad eliminarlo fin dalle prime puntate. Il rischio è dietro l’angolo ed in base ai recenti scontri con l’ex calciatore, il Pesc-attore potrebbe ritrovarsi addirittura senza alcun alleato utile.



