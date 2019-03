Luca Vismara sarà eliminato?/ Video, la sfida con Marina La Rosa (Isola dei Famosi)

Luca Vismara ha ormai gettato la spugna da diverse settimane e forse si sarebbe persino aspettato di uscire dall’Isola dei Famosi 2019 già la scorsa settimana. Il cantante infatti aveva dato per scontato di non riuscire a sopravvivere al televoto, soprattutto per via della forte popolarità del giornalista. Ed invece le sue ipotesi si sono dissolte nel nulla. Come sta andando invece questa settimana? Che Luca non intenda più muovere un dito è una cosa risaputa e non risale di certo agli ultimi giorni. L’ex di Amici ha annunciato il suo sciopero già diverse settimane fa ed ha mantenuto la parola data. Tanto che oltre a spettegolare con Marina La Rosa è davvero difficile vedergli fare qualsiasi cosa. A parte incitare lo scontro fra e con gli altri concorrenti. Ne sa qualcosa Riccardo Fogli, che a causa di alcune parole di Luca si è ritrovato a discutere con Marina. L’ex dei Pooh però non si è messo alcun freno ed ha bollato il ragazzo come “verme”. Marina ovviamente non ha messo in discussione le parole dell’amico, che avrebbe sentito con chiarezza Fogli parlare male della siciliana. Nonostante questo, l’argomento è stato trascinato anche nei giorni successivi, fino all’ultimo confronto. “Ognuno si ritrova affianco la persona da proteggere che più si merita”, ha concluso Luca pensando anche a come Fogli difenda Soleil Sorgé a spada tratta. Chi si somiglia si piglia, insomma. Clicca qui per guardare il video di Luca Vismara e Marina La Rosa.

Luca Vismara sarà eliminato? Isola dei Famosi 2019: chi ci manterrà aggiornati sul gossip?

Chi ci manterrà aggiornati sul gossip interno all’Isola dei Famosi 2019 se Luca Vismara dovesse perdere al televoto di questa sera? Il più giovane dei concorrenti ancora in gioco avrà forse la lingua tagliente, ma non ha mai superato alcuni limiti. Cosa che invece ai suoi occhi avrebbe fatto Riccardo Fogli, il suo nemico giurato numero 1. Superata la notte della tempesta, Luca ha informato le due comari Marina La Rosa e Sarah Altobello dell’ennesimo gesto del cantante che lo ha lasciato perplesso. A quanto pare Riccardo gli avrebbe offerto un pezzetto di cocco, forse per fare la pace e scusarsi di alcune parole poco gentili usate per descriverlo, come “verme” e “instabile”. Vismara però ha preferito alzare i tacchi: si sarebbe aspettato invece delle scuse dirette, soprattutto perché si è sentito insultato. Che cosa succederà questa sera? Clicca qui per guardare il video di Luca Vismara.

Ad un passo dall’eliminazione

Ad un passo dalla possibile eliminazione, Luca Vismara fa il suo personale pronostico su cosa potrebbe succedere sull’Isola dei Famosi 2019. Siamo arrivati alla semifinale ed il giovane artista è riuscito a rimanere indenne in tantissimi televoti. Tanto da collezionare più nomination di quante registrate da tutti gli altri concorrenti. Riuscirà a battere anche l’alleata Marina La Rosa? Difficile da dire: la Naufraga risulta ancora fra le preferite alla vittoria finale, anche se determinati atteggiamenti poco chiari potrebbero averla danneggiata. Per Luca intanto è arrivato il momento di pensare anche all’eventuale discorso d’addio, anche se in realtà sembra indifferente ad un’eventualità di questo tipo. “L’avessero fatta tutti come noi la nomination”, conclude invece Marina, perplessa sul fatto che nessuno dei nominati abbia mantenuto il sorriso fino al verdetto finale. Clicca qui per guardare il video di Luca Vismara e Marina La Rosa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA