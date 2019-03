Lucia Orlando e Filippo Contri di nuovo insieme?/ L’ex gieffina parla a Pomeriggio 5

Filippo Contri e Lucia Orlando sono tornati insieme? Il gossip continua ad interessarsi ad una delle coppie nate nella scorsa edizione del Grande Fratello, che sembra essersi riavvicinata dopo la rottura. Solo pochi giorni fa, infatti, delle storie pubblicate su Instagram hanno mostrato Filippo e Lucia di nuovo insieme. I due hanno trascorso delle ore accanto all’altra e sono in molti ad essersi chiesti se questo volesse significare un ritorno di fiamma. A chiarire la situazione è stata però Lucia Orlando, che oggi è tra gli ospiti della nuova puntata di Pomeriggio 5. L’ex gieffina ha infatti rotto il silenzio in una recente intervista al settimanale Vero. È qui che, oltre alle novità lavorative, ha parlato anche del suo rapporto con Filippo Contri.

LUCIA E FILIPPO SONO TORNATI INSIEME?

“Quella con Filippo è stata una storia diversa da tutte le altre perché è nata durante il programma. – ha ammesso Lucia Orlando – Ormai la storia è finita ma sono consapevole del fatto che quel tipo di sentimento che ho provato me lo porterò dietro per tutta la vita e non potrò più riprovarlo”. Parole che chiariscono che ormai Filippo e Lucia non stanno più insieme, nonostante i recenti avvistamenti che potrebbero tuttavia corrispondere a quelli tra due amici. Oggi Lucia Orlando sarà ospite a Pomeriggio 5 dove racconterà i dettagli di questi ultimi incontri, spiegando nei dettagli cosa sia realmente accaduto in queste ultime settimane, probabilmente confermando quanto già dichiarato.

