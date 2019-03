Marco Maddaloni e la morte della nonna/ Vinco per lei! (Isola dei famosi 2019)

Marco Maddaloni si trova in una brutta situazione all’Isola dei Famosi 2019 e non solo per il lutto recente. La morte della nonna ha spinto il judoka a fare una riflessione sulla possibilità di abbandonare il reality, arrivando alla fine alla decisione finale che lo ha convinto a rimanere. Marco era molto legato alla nonna, colei che ha dato alla luce il padre Giovanni, ed è proprio in sua memoria che ha scelto di portare avanti la sua missione. Fino all’ultimo momento sembrava che l’ex campione potesse far ritorno in Italia, ma le cose sono andate diversamente. La pioggia di critiche non è mancata sui social, dove Marco è stato attaccato da qualche hater proprio per non aver preso il primo volo di ritorno. Bisogna sottolineare però una cosa: anche se avesse compiuto questo gesto, non avrebbe mai potuto partecipare al funerale della donna per mancanza di tempo. Reazione d’affetto invece da parte dei compagni, che si sono subito stretti attorno a Maddaloni. Anche se l’abbraccio è mancato da parte di tutti: Sarah Altobello ed il resto dei naufraghi hanno pensato infatti che fosse meglio lasciarlo da solo in un momento così delicato. Marina La Rosa però ha deciso di infrangere la promessa subito dopo, andando a parlare con il diretto interessato. “Volevo andarla a trovare”, dice fra le lacrime, rivelando di dovere il suo cognome proprio alla nonna. “Io faccio Maddaloni come lei”, continua parlando del loro ultimo incontro. “Almeno questo mi fa stare più sereno”, conclude alla fine. Clicca qui per guardare il video di Marco Maddaloni.

Marco Maddaloni, Isola dei Famosi 2019: momenti davvero difficili

Sono momenti davvero difficili per Marco Maddaloni sull’Isola dei Famosi 2019, anche per le dinamiche con gli altri concorrenti. Non sappiamo molto di quanto è accaduto subito dopo la decisione di non lasciare il reality per partecipare al funerale della nonna. Tutto quello che è accaduto prima lascia però intuire che il judoka non se la stia passando bene sotto molti punti di vista. Chiamato in causa da Luca Vismara in occasione dell’ennesimo scontro con Riccardo Fogli, il judoka ha dovuto ribadire la sua posizione: non ha sentito alcuna battutina alle spalle del cantante fatta dall’ex volto dei Pooh. Anche se in sua presenza ha ammesso solo di non aver sentito, alle telecamere ha poi ribadito che Riccardo non ha in alcun modo usato brutte parole contro Luca. La scelta di portare avanti solo metà della sua versione è forse dovuta alla volontà di Marco di tenersi a distanza dalle polemiche, anche se in più di qualche occasione le ha persino provocate. Lo dimostra la reazione che Maddaloni ha avuto di fronte all’ennesimo rimbrotto di Luca, questa volta su Paolo Brosio e l’ultimo faccia a faccia: l’ex campione ha preferito intonare la canzone Montagne Verdi piuttosto di dire la sua. Clicca qui per guardare il video di Marco Maddaloni e Luca Vismara.

Il gioco è cambiato del tutto…

Il gioco di Marco Maddaloni sull’Isola dei Famosi 2019 è cambiato quasi del tutto rispetto al suo arrivo nel reality. Sempre più convinto di dover giocare da solo, l’ex campione ha deciso di coltivare la sua amicizia con Soleil Sorgé e Riccardo Fogli. Anche se durante le prove non si è schierato a loro favore, lasciandoli con la sola alleanza con Sarah Altobello, Marco si è avvicinato molto al gruppetto negli ultimi giorni. E questo è un chiaro sintomo di come stia cercando di giocarsi bene le carte, in previsione della futura sfida che lo spingerà a fare una scelta. A pochi passi dalla finale, Maddaloni dovrà decidere quale gruppo sostenere pur di rimanere in gioco. E visto che Soleil riesce a collezionare una vittoria dietro l’altra, non ci sono troppi dubbi sul fatto che sceglierà l’attuale leader. Anche se questo potrebbe compromettere la sua amicizia con Aaron Nielsen, che ha preferito invece diventare parte del duo solido formato da Luca Vismara e Marina La Rosa.



