Marco Maddaloni, morta la nonna/ Lui, Lory Del Santo, Jo Squillo: reality del dolore?

Mai come quest’anno il connubio tra lutto e reality è stato forte e anche all’Isola dei Famosi 2019 è successo in apertura di edizione e anche in chiusura. Protagonista di questo ultimo “colpo di scena” è stato proprio Marco Maddaloni raggiunto in Honduras da una lettera in cui gli hanno annunciato e comunicato la morte della nonna paterna ma senza ottenere altro che lacrime e dispiacere. Proprio il naufrago ha affrontato con i naufraghi il suo dolore per la morte della nonna ma, contro ogni pronostico, non ha lasciato l’Isola per tornare a casa e stringersi intorno alla propria famiglia. A quanto pare anche l’ultima barriera è stata infranta e quella che un tempo era occasione per lasciare un reality e tornare a casa adesso non lo è più. Non lo è stato per Marco Maddaloni che ha deciso di dire no al suo rientro in Italia ad un passo dalla finalissima e non lo è stato per Jo Squillo sbarcata in Honduras a pochi giorni dalla morte del padre e della madre avvenute a poche settimane di distanza.

REALITY E LUTTO, LA REAZIONE DI MADDALONI E NON SOLO

Lo stesso è successo mesi fa anche a Lory Del Santo che ha deciso di affrontare il dolore per la morte del figlio Loris proprio con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Così come in quel caso, anche per Marco Maddaloni le polemiche non sono mancate. Sulle pagine social della famiglia Maddaloni non ci sono foto della nonna o messaggi di addii mentre in Honduras il campione continua a giocare e sopravvivere dopo aver fatto i conti con il suo dolore. E’ inutile dire che la sua decisione è stata molto discussa sui social anche se nessuno sembra più scandalizzarsi ormai nemmeno di questo, ma cosa succederà questa sera? In molti scopriranno questa sera della morte della nonna di Marco Maddaloni e anche del fatto che il campione è rimasto in Honduras, ma ci sarà modo di affrontare il discorso in una serata così piena di cose da dire e da fare? Forse non del tutto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA