Marina La Rosa sarà eliminata?/ Video, scontro con Luca Vismara (Isola dei Famosi)

Marina La Rosa scoprirà fra pochissimo se rimarrà sull‘Isola dei Famosi 2019 oppure no. Ironia della sorte, dovrà scontrarsi proprio con l’amico Luca Vismara, con cui si è trovata bene fin dall’inizio del percorso. Tanto che i due hanno deciso di ribattezzarsi Madre e Jean-Claude in onore dello sketch nato nel 2005 a Mai dire lunedì, grazie alla coppia comica composta da Marcello Cesena e Simona Garbarino. Entrambi hanno accolto comunque la notizia con il sorriso, anche se Marina ha sperato fino all’ultimo che Aaron Nielsen riuscisse per una volta a sconfiggere Soleil Sorgé e diventare leader. In caso contrario, si aspettava già che la leader più imbattuta della storia del reality avrebbe approfittato della situazione per mettere in crisi la sua permanenza. In questi ultimi giorni l’ex gattamorta del GF ha ironizzato molto su quanto accaduto e persino sull’esito del televoto, dichiarandosi dispiaciuta di dover fare a meno di Luca.

Marina La Rosa sarà eliminata? Isola dei Famosi 2019: guerra aperta con Riccardo Fogli

E’ guerra aperta fra Marina La Rosa e Riccardo Fogli e l’argomento non potrà che essere affrontato ancora una volta nella diretta dell’Isola dei Famosi 2019 di questa sera. La Naufraga infatti ha ribadito ancora una volta che il cantautore è un ipocrita, in grado di mostrare due volti di se stesso a seconda delle circostanze. Niente di diverso rispetto a quanto affermato più volte dall’amico Luca Vismara, che in molteplici occasioni ha aspettato il momento buono per riuscire a smascherare Fogli. A suo dire è successo proprio pochi giorni fa, quando origliando una sua conversazione con altri concorrenti, avrebbe sentito Riccardo fare delle battute poco carine nei confronti di Marina. Informata dei fatti, la Naufraga ha optato per il confronto diretto, risolto poi con un nulla di fatto. Fogli infatti ha negato tutto ancora una volta, mentre Marina ha sottolineato a favore di telecamera che quanto accaduto è servito per mostrare la vera personalità del concorrente. “È quello che è, una persona cattiva”, ha detto infatti in uno dei confessionali. Clicca qui per guardare il video di Marina La Rosa e Riccardo Fogli. Il pubblico deciderà di farla pagare in qualche modo al cantautore oppure no? Sembra che molti telespettatori abbiano dimenticato una parola in particolare detta da Riccardo diverso tempo fa, subito dopo aver ricevuto una nomination da Ariadna Romero e passata in sordina per volere della produzione.

Sarà costretta a lasciare stasera?

Marina La Rosa potrebbe dover abbandonare l‘Isola dei Famosi 2019 questa sera, ma solo se Luca Vismara riuscirà a sfruttare di nuovo la sua proverbiale fortuna al televoto. Per la messinese non ci sono problemi di sorta a prescindere dal risultato, visto che sia lei che l’amico sono riusciti a vivere appieno l’esperienza del reality. Ormai ad un passo dalla finale, Marina sente di non aver alcun rimpianto. Vada come vada, il suo obbiettivo l’ha raggiunto in diverse occasioni. Ci sono molte probabilità che in realtà La Rosa rimanga ancora in gioco, anche se non si è creata molti amici anche all’esterno del reality. Quanto accaduto con Riccardo Fogli potrebbe infatti aver compromesso la permanenza di Luca. In attesa, Marina ne approfitta per stringere ancora di più il legame con Aaron Nielsen, che dopo aver abbandonato il gruppo di Marco Maddaloni ha deciso di prendere parte al fanclub della siciliana. I due si sono trovati concordi su diversi punti: che siano gli altri ad usare ogni briciola di forza per fare le capanne, raccogliere i cocchi e tutto il resto. Loro invece prenderanno il sole. Oppure la pioggia, a seconda dei casi. Clicca qui per guardare il video di Marina La Rosa e Aaron Nielsen.



