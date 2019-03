Nicola Carraro difende Mara Venier/ “Copiare Barbara d’Urso? Ma che Ca*zo dici!”

Domenica movimentata quella di ieri a Domenica In dove Mara Venier, scarpe basse ed energia a mille, ha tenuto banco conducendo un’insolita puntata ricca di ospiti ma anche di cose inattese. Lei stessa ha più volte ribadito il fatto che sembrava molto alle prove e non in diretta e questo ha reso tutto ancora più interessante per il pubblico che la ama e la segue con interesse. Gli orfani di Domenica Live, invece, si ritrovano soli a quell’ora e pronti a fare zapping in attesa della loro amata conduttrice e proprio per questo ancora più pronti a puntare il dito contro la sua diretta rivale. “Mara Venier pensa di stare a Domenica Live”, “Le mancano solo i video trash ed è uguale il programma”, “Ora anche il caffeuccio dice di averlo inventato lei”. Proprio la questione del “caffeuccio” offerto ad Anna Tatangelo e poi anche agli altri ospiti subito dopo quasi come in risposta alle accuse del pubblico da casa, hanno mandato in crisi tutti sui social.

LE RISPOSTE DI NICOLA CARRARO E IL TWEET DI RITA DALLA CHIESA

Alle accuse di quelli che tutti definiscono ormai haters qualsiasi cosa dicano e che sembra remare contro a qualcosa o qualcuno, ha risposto addirittura Nicola Carraro. Il marito di Mara Venier ha pensato bene di correre in soccorso della moglie rispondendo a tono a tutti coloro che hanno accusato la conduttrice di copiare, citare e scimmiottare la conduttrice di Canale 5. Proprio davanti all’ennesimo tweet di questo genere, Carraro ha sbottato: “Ma che ca**o dici?!”. A sorridere di tutto quello che è successo ci ha pensato Rita dalla Chiesa che sempre via social ha commentato divertita il siparietto: “Sei un grande, Nicola”. E subito un altro spettatore: “Incensiamo tanto Mara Venier ma poi che ospiti ci toccano? Le figlie di Al Bano, poi red Canzian e ora lino Banfi e figlia… Noia mortale” e la risposta di Carraro non è tardata ad arrivare: “Cambia canale”. Un allegro siparietto social che insieme a quello andato in onda ha regalato un po’ di spasso agli amanti del trash in attesa di Barbara d’Urso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA