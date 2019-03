Paolo Brosio/ Mamma Anna non approva il flirt con Sarah Altobello (Isola dei famosi)

Paolo Brosio ha dovuto lasciare l’Isola dei Famosi 2019 e nella sconfitta può dire di aver ottenuto una vittoria: ricevere una doppia eliminazione nell’arco di poche ore. Il Pescatore mancato del reality ha comunque coronato il suo sogno di trovare una sorpresa appesa all’amo, nei giorni precedenti al televoto contro Luca Vismara. Alla luce di tutto questo si può dire che il suo percorso a Cayo Cochinos sia terminato in bellezza, anche se non si può dire la stessa cosa riguardo all’umore ed al suo rapporto con Luca. Chissà se adesso, a distanza di qualche giorno dall’eliminazione, il giornalista abbia avuto modo di rivedersi e ripensare ai propri errori. Lo sbotto d’ira avuto con il cantautore rimarrà nella storia del programma, così come le frecciate che Brosio ha diretto all’inizio persino nei confronti di Alvin e della produzione. Da non dimenticare che è stato proprio lui, dall’interno, a smascherare il presunto barbatrucco alla prova del fuoco che ha permesso a Soleil Sorgé di vincere contro Aaron Nielsen.

Il flirt con Sarah Altobello

L’Isola dei Famosi 2019 è ormai finita per Paolo Brosio, che è riuscito a sfiorare la semifinale e ritorna a casa dopo tante e difficili settimane in Honduras. Fra i ricordi anche quelli più terribili, legati alle tante punture dei mosquitos che ad un certo punto sembravano aver compromesso la sua permanenza nel reality. Dirà qualcosa invece su Sarah Altobello, con cui a quanto pare ci sarebbe stato un bacio rubato? La pugliese del resto non ha mai fatto mistero delle sue emozioni: il carisma del giornalista le ha scatenato spesso un’ondata ormonale, come ha rivelato tempo fa a Marina La Rosa. Si parla comunque di un periodo precedente all’ultima lite, che ha spinto Paolo verso lo scontro diretto proprio contro Sarah. Si parla di inizio marzo, ma all’epoca dei fatti quel bacio a fior di labbra, alimentato da Ariadna Romero in veste di Cupido, è emerso solo ora con tutta la sua verità. O quasi. Intanto mamma Anna ha già fatto sapere la sua opinione sul presunto flirt fra il figlio e Sarah durante l’ultima puntata di Domenica Live: non le piace. E poi non si tratta di una storia seria.

Rapporti tesi con i naufraghi

Il percorso di Paolo Brosio all’Isola dei Famosi 2019 non è stato semplice fin dal suo arrivo in Honduras. Anche prima dello sbarco, se consideriamo le numerose tentazioni a cui si è dovuto sottoporre al resort a causa delle nudità delle Naufraghe. Anche se considerato fra i papabili alla vittoria, il declino del giornalista è iniziato diverse settimane dopo il famoso scontro in diretta con Alvin, quando furioso ha messo a tacere l’inviato per poter dire la sua su delle presunte mancanze da parte della produzione. All’epoca Demetra Hampton era ancora in gioco, ma è da quel momento in poi che per Brosio non c’è stato più un attimo di pace. Dall’amicizia con Riccardo Fogli fino alla successiva rottura ed il legame con Luca Vismara finito in lite. Per non parlare dello scontro con Soleil Sorgé e Jeremias Rodriguez, che lo hanno tacciato di ipocrisia e lo hanno bollato come “uomo dalla finta fede“. Sono pochi i Naufraghi con cui Brosio è riuscito a mantenere il controllo e la calma, come i due Pescatori dell’Isola che non c’è, felici di vederlo al suo arrivo la scorsa settimana. Peccato che la parentesi sia stata fin troppo bene: che cosa non ha funzionato? Il pubblico che in fase iniziale sembrava aver osannato il giornalista, alla fine ha deciso di metterlo in secondo piano rispetto all’ex concorrente di Amici.



© RIPRODUZIONE RISERVATA