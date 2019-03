Riccardo Fogli ha chiesto il Viagra?/ Isola dei Famosi, voci anche su una scorta di..

C’è un altro rumor che gira sul conto di Riccardo Fogli: ha chiesto le pillole del Viagra all’Isola dei Famosi? L’ex cantante dei Pooh resta nel tritacarne mediatico in cui è finito da quando sono circolate le voci sul presunto tradimento della moglie Karin Trentini. Non c’è pace dunque per Fogli dopo le durissime parole di Fabrizio Corona («Quando ci mettiamo con donne più giovani dobbiamo accettarlo. Siamo tutti un po’ cornuti»), che tra l’altro non se la sta passando bene. L’indiscrezione è stata riportata dal giornalista Alberto Dandolo su Oggi, durante la sua permanenza all’Isola dei Famosi il naufrago avrebbe chiesto le famose pillole blu che aiutano le performance amorose. Ma a cosa gli servono? Che cosa aveva in mente il cantante? Alberto Dandolo ha spiegato anche che oltre ad una scorta di «preservativi standard avuti in dotazione per la trasferta», Riccardo Fogli avrebbe chiesto anche una confezione di pillole “magiche”, quelle del Viagra.

RICCARDO FOGLI HA CHIESTO LE PILLOLE BLU?

Si tratta dell’ennesimo pettegolezzo su Riccardo Fogli o è tutto vero? Al momento sono solo voci e supposizioni. A tal proposito non si esclude che Riccardo Fogli farà chiarezza anche su questo aspetto quando lascerà l’Isola dei Famosi, a meno che Alessia Marcuzzi non voglia chiederne conto prima. Un’altra bomba dunque è scoppiata in queste ore riguardo il cantante. L’ex Pooh, che ha trascorso le ultime settimane a difendere se stesso e la moglie Karin Trentini dalle voci su un presunto tradimento che va avanti da quattro anni, avrebbe fatto delle insolite richieste alla produzione del reality show e da quando la notizia è trapelata si è aperto il dibattito sui social. Riccardo Fogli non si fida più di sua moglie e vuole voltare pagina? Si è dunque avvicinato a qualche concorrente dell’Isola dei Famosi? Sono tanti gli interrogativi dopo l’indiscrezione di Alberto Dandolo su Oggi, ma si spera che possano trovare presto risposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA