Riccardo Fogli/ La battuta sulla pancia di Marina La Rosa scatena lite (Isola dei famosi)

Riccardo Fogli è rimasto in silenzio da quando ha vissuto l’ultimo scontro sull’Isola dei Famosi 2019. Il cantante è forse in fase riflessiva: quanto accaduto con Marina La Rosa e Luca Vismara deve averlo colpito nel profondo. Tutto è iniziato da un commento fatto sul mal di pancia della siciliana da parte di Riccardo, che non si è accorto della presenza di Luca nelle vicinanze. Il concorrente lo ha ovviamente riferito all’amica, che ha deciso di affrontare l’ex dei Pooh in modo diretto. Riccardo però si è difeso sottolineando di essere innocente ed anzi a suo dire avrebbe persino difeso La Rosa, suggerendo di avere un occhio di riguardo per lei in occasione del pranzo successivo. Messo alla strette, ha cercato di convincere Marina di essere dalla parte del giusto, etichettando Luca come un verme in grado di inventarsi qualsiasi cosa pur di fomentare la lite. “Non è in galera, se ne può anche andare”, avrebbe detto Riccardo parlando dell’impossibilità della concorrente di mangiare alcuni cibi in particolare. “Sei un vero testa di c###o”, ha ribattuto subito Fogli, smentendo le parole di Luca, “la serpe” su tutta la linea. La sua reazione ha spinto il resto del gruppo ad avvicinarsi al focolaio, in attesa di scoprire la verità. Marco Maddaloni ha fatto un pallido tentativo di difendere il cantante più adulto, ma ha preferito battere in ritirata nel giro di pochi secondi. A tu per tu con la telecamera, ha però sottolineato di essere sicuro che Fogli non abbia fatto alcuna battuta cattiva su Marina. Clicca qui per guardare il video della lite fra Riccardo Fogli e Luca Vismara.

Riccardo Fogli, Isola dei famosi 2019: l’ennesima lite con Marina La Rosa

Fra Riccardo Fogli e Marina La Rosa è scoppiata l’ennesima lite, anche se i fan dell’Isola dei Famosi 2019 hanno già assistito ad uno scontro durante la diretta della scorsa settimana. Fomentata da Luca Vismara, la concorrente siciliana ha deciso di non tapparsi le orecchie di fronte all’ennesima battutina. Chiarita la versione di entrambe le parti, Marina ha concluso che Fogli sia solito fare la persona corretta solo in presenza delle telecamere. Di nascosto da tutti invece farebbe emergere la sua vera personalità. Riccardo non se l’è presa invece più di tanto con la Naufraga, quanto con Luca, deluso dell’ennesimo atteggiamento scorretto. A quanto pare questa sera ci sarà il secondo round e non solo per l’ex dei Pooh, ma anche per l’amica Soleil Sorgé. Anche Sarah Altobello è sul piede di guerra ed ha già deciso di mettere sul tavolo verde la sua carta vincente: Aaron Nielsen. Il ragazzo sarebbe stato testimone di diversi episodi compromettenti su Riccardo e Soleil. Clicca qui per guardare il video di Riccardo Fogli e Marina La Rosa.

La moglie l’ha tradito?

Non c’è solo la possibile vittoria di Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi 2019 in ballo. Secondo gli scommettitori infatti ci sono alte probabilità che il cantautore riesca a centrare il bersaglio e portarsi a casa una vittoria, anche se al tempo stesso potrebbe vivere una frattura con la moglie Karin Trentini. Si ritorna a parlare, anche se in modo velato, del presunto tradimento della donna ai danni dell’artista. Nel frattempo le pagine di gossip si sono già attivate per capire i reali motivi che potrebbero aver spinto riccardo ad avvicinarsi così tanto a Soleil Sorgé. Il sospetto che ci sia qualcosa di poco chiaro è sorto subito, visto che i due concorrenti provengono da mondi diversi e che hanno avuto davvero poco tempo per conoscersi prima di ritrovarsi già legati. Davide Maggio in particolare è risalito fino ad un post che la Trentini ha pubblicato sui social l’anno scorso, in tempi non sospetti, dove Soleil posa per uno shooting finalizzato alla promozione di alcuni prodotti dell’azienda Fogli. C’è da dire però che l’ex di Luca Onestini e Marco Cartasegna ha fatto pubblicità a molteplici linee cosmetiche e non solo e che quella singola foto potrebbe non implicare un coinvolgimento diretto con Riccardo o qualcuno della sua famiglia.

La foto di Soleil Sorgé





© RIPRODUZIONE RISERVATA