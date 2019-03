Soleil Sorgé/ Video, di nuovo al centro del gossip per… (Isola dei Famosi 2019)

Soleil Sorgé di nuovo al centro del gossip per la sua esperienza all’Isola dei Famosi 2019, anche se si tratta di una news piuttosto datata. Senza considerare che il pubblico più attento era già riuscito a captare alcune parole significative, arrivando ad ipotizzare che Isla Bonita sia stata testimone di un incontro particolare fra la biondina e Jeremias Rodriguez. Non c’è da stupirsi, visto che le telecamere non sono sempre presenti per riprendere i concorrenti e visto il fuoco che ha travolto entrambi, spesso protagonisti di baci bollenti. Ariadna Romero però ha deciso in questi giorni di estrarre di nuovo il coniglio dal cilindro, parlando in modo chiaro durante Non succederà più di Giada Di Miceli, trasmesso da Radio Radio. “Questo rapporto che c’è stato fra loro”, dice infatti la cubana che ha scatenato la gelosia della rivale, “è stato anche ammesso” dai diretti interessati. Nessun freno quindi per la Sorgé, che ha fatto un chiaro uso, almeno in questo caso, dei suoi poteri da leader.

Soleil Sorgé, Isola dei Famosi 2019: un sassolino nella scarpa

L’Isola dei Famosi 2019 ha permesso a Soleil Sorgé di togliersi un sassolino dalla scarpa, anzi due. La nomination della settimana scorsa le ha regalato la possibilità di mandare al televoto i suoi due acerrimi nemici, ovvero Marina La Rosa e Luca Vismara. Nessuno stupore da parte dei due, che si sono scagliati più che altro con l’alleato numero 1 della leader, ovvero Riccardo Fogli. Ciò che invece non si aspettava Soleil è ritrovarsi con un’amica in meno, forse l’unica che era riuscita a crearsi nel reality. Parliamo di Sarah Altobello, che in seguito ad alcune frecciate, si è tolta qualche fetta di prosciutto dagli occhi. Aaron Nielsen infatti ha riferito alla pugliese che in realtà la leader non ha mai potuto soffrire alcuni dei suoi atteggiamenti. Parole che sommate ad un certo fastidio provato dalla biondina nel dover mostrare all’amica anche come aprire i cocchi, hanno spinto Sarah verso l’ammutinamento. Nonostante il “tradimento”, la concorrente è stata accolta poi dal gruppetto rivale capitanato da Marina, che si è complimentata per aver finalmente compreso con chi ha avuto a che fare durante tutto questo periodo. L’argomento verrà comunque risollevato anche durante la diretta di questa sera, dato che la Altobello non ha ancora rivelato a Soleil che il messaggero della discordia è Aaron. Clicca qui per vedere il video con lo scontro fra Soleil Sorgé e Sarah Altobello.

Chi trova un amico trova un tesoro

Chi trova un amico trova un tesoro, dice l’antico detto. Soleil Sorgé in realtà ha perso più alleati sull’Isola dei Famosi 2019 di quante amicizie sia riuscita a creare. Peccato perché il rapporto con Sarah Altobello sembrava viaggiare lungo binari più che positivi. La leader più contestata che mai ha fatto suo però anche un altro detto: morto un Papa se ne fa un altro. Spazzato via il tacito accordo con la Altobello, a gran sorpresa Soleil ha ricevuto delle scuse che prevedono tempesta, ma solo per il cielo di Marina La Rosa. Marco Maddaloni ha infatti deciso di porgere le sue scuse all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, per via dello scontro vissuto la notte della bufera meteo. Dopo aver deriso il resto del gruppo, per essersi rifugiato sotto la coperta senza pensare alla tenda, Marco non ha gradito di essere stato lasciato a reggere la struttura da solo. Soprattutto perché la Sorgé, che tanto aveva criticato gli altri, alla fine si era ridotta a seguirne l’esempio. Clicca qui per vedere la lite fra Soleil Sorgé e Marco Maddaloni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA