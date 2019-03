Stefano Bettarini vs Kaspar Capparoni/ È guerra aperta! (Isola dei Famosi 2019)

Fra Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni è guerra aperta sull’Isola dei Famosi 2019. Il problema è sempre lo stesso e l’ex calciatore ne ha già parlato in passato, sempre in occasione di uno scontro con l’attore. Il problema principale agli occhi di Betta è l’egoismo di Cappa, sempre più attento ai suoi bisogni rispetto che a quelli di entrambi. Quando c’è da lavorare, Kaspar Capparoni sembra svanire nel nulla e lasciare l’amico da solo, salvo poi chiedergli di condividere pesi e fatiche. All’ennesimo sgarro, Betta non ce l’ha fatta più ed ha deciso di occuparsi dell’apertura dei cocchi. Il Daytime ci mostra con chiarezza il pensiero di entrambi: “è questione di rispetto per quello che uno fa”, dice l’ex calciatore, provocando la rabbia del compagno. “La robetta bella è solo quella che raccatti te”, rimbrotta subito dopo ricordando che fra i due è solo lui ad agire, mentre l’attore preferirebbe parlare solo delle proprie abilità. Clicca qui per guardare il video di Stefano Bettarini, lite con Kaspar Capparoni disponibile dal minuto 01:41:04.

Stefano Bettarini, Isola dei Famosi 2019: guai sull’Isola che non c’è

Guai in Paradiso per Stefano Bettarini e la sua esperienza personale sull’Isola che non c’è. L’Isola dei Famosi 2019 ha permesso finora all’ex calciatore di divere in una realtà parallela rispetto al resto del gruppo e non è un mistero che sia grato di come siano andate le cose. Il televoto che ha eliminato Paolo Brosio alla prima manche ha rischiato di spezzare l’equilibrio creato finora fra Betta e Kaspar Capparoni, anche se a quanto pare forse le cose sarebbero potute migliorare con l’ingresso del giornalista nell’Isola che non c’è. E invece la situazione sembra crollare sempre di più, tanto che Stefano potrebbe aver deciso di voltare le spalle in modo definitivo a Kaspar. Agli occhi dei fan avrebbe retto fin troppo, anche se è evidente come i caratteri di entrambi siano molto simili in diversi punti. Schietti, orgogliosi e determinati: eppure fra i due è Betta il vero leader del loro isolotto. Anche se bravo nella pesca, Cappa non sarebbe riuscito infatti a portare a casa lo stesso quantitativo di pesci e sarebbe rimasto forse a bocca asciutta per diversi giorni. Avere un uomo con la corazza al suo fianco gli permette invece di dormire comunque sonni tranquilli. Almeno finora.

L’incontro con Nicoletta Larini

“Breve ma intenso”, dice Nicoletta Larini in merito al suo recente incontro con Stefano Bettarini sull’Isola dei Famosi 2019. La coppia è riuscita infatti a riabbracciarsi grazie alla vittoria dell’ex calciatore, che ha sconfitto Kaspar Capparoni durante la prova bonus. Qualche ammiratore però approfitta del post della Larini per spingerla a parlare con il compagno durante la diretta di questa sera e proprio in merito allo scontro avvenuto in questi giorni fra Betta e Cappa. “Dovrebbe comprendere il momento di fragilità di Kaspar. Farlo fuori adesso nuocerà anche a lui”, scrive infatti un utente su Instagram, ricordando anche come sia l’amicizia a rendere più forti. Soprattutto nel contesto in cui si trovano entrambi i Naufraghi. “Stefano merita tutto l’amore che ho”, commenta invece Nicoletta dopo aver diretto un breve messaggio a Nilufar Addati, comparsa fra gli ammiratori della coppia: “voi sapete, spero un giorno di poterci rincontrare tutti”.

