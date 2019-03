Teresa Langella e Andrea Dal Corso stanno insieme/ È polemica: “Tutto per Temptation”

Andrea Dal Corso e Teresa Langella stanno insieme. Ebbene sì: dopo mesi di scontri e di speranze da parte del pubblico dopo la scelta andata male, i due protagonisti di Uomini e Donne hanno annunciato di essere una coppia. Tutto è accaduto nel corso della nuova registrazione del trono classico, iniziata proprio con l’ingresso in studio dei due ragazzi che hanno spiegato come sono andate le cose in queste settimane. L’ospitata di Andrea e Teresa in studio si è conclusa con quanto non è accaduto nel castello: i due si sono finalmente scelti con tanto di cascata di petali rossi. Questo finale ha però destabilizzato i telespettatori di Uomini e Donne che, dall’inizio alla fine, hanno seguito il loro percorso. Da qui le tantissime critiche che si leggono sul web.

ANDREA E TERESA, PIOGGIA DI CRITICHE PER LA NUOVA COPPIA

Sono tanti i fan di Uomini e Donne a credere che quanto accaduto in questi mesi tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella non sia altro che una montatura messa in piedi per avere maggiore visibilità oltre che in vista della prossima edizione di Temptation Island. Ecco alcuni dei commenti più duri verso la nuova coppia: “Non li ca*ava più nessuno era prevedibile che andasse a finire così.. che ridicoli..Lei poi veramente poco dignitosa. Lui la rifiuta e lei lo va a riprendere…Antonio ti sei salvato…”; e ancora “Chi è causa del suo mal pianga se stessa. Andrea sapeva che si era bruciato. Ora con questa mossa vuole riabilitarsi.Fra poco li rivedremo a Temptation poi al Grande Fratello poi all’Isola e infine di nuovo sul trono. Ok. Come da copione.”

