Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione: Andrea dal Corso ospite (Trono Classico)

Uomini e donne torna in onda oggi con la prima parte del trono over ma l’attenzione è tutta destinata a chi oggi pomeriggio sarà in studio per la nuova registrazione del trono classico. A quanto pare i nuovi tronisti si troveranno oggi per mettere insieme una nuova puntata che vedremo a metà aprile e che sarà ormai ad un punto di svolta in vista delle scelte di maggio. Angela Nasti e Giulia Cavaglià sono impelagate in quelli che sembrano essere dei potenziali triangoli amorosi che stanno interessando il pubblico e proprio nei giorni scorsi una delle due è stata avvistata insieme a Luca Daffrè sul lungo mare di Margellina alle prese con una tenera esterna. Secondo le rivelazioni sembra che proprio Angela sia la fortunata di questo tenero incontro, questo terrà Luca lontano da Giulia? Lo scopriremo proprio oggi pomeriggio con le anticipazioni sulla registrazione del trono classico.

DA ANDREA ZELLETTA AD ANDREA DAL CORSO

Dall’altro lato abbiamo Angelo Zelletta. Per lui le cose non vanno meglio a Uomini e donne visto che il tronista ha fatto tanto per avere Natalia tra le sue corteggiatrici ma questo non ha reso facili le cose a Klaudia e Muriel che nei giorni scorsi hanno lasciato lo studio, ma perché? Il tronista è reo di aver baciato tutte e di essersi avvicinato a tutte nello stesso modo, le loro uscite dallo studio avranno avuto delle conseguenze dopo? L’unica che è stata seguita fuori dallo studio sembra essere proprio Natalia, e le altre due? Ciliegina sulla torta di questa nuova registrazione del trono classico sarà Andrea Dal Corso. Il no di Teresa Langella sarà di nuovo in studio ma non si capisce bene se questo sarà legato ai chiarimenti riguardo alle ultime voci sulla sua omosessualità o, addirittura, che sia proprio lui il nuovo tronista del programma. Ma davvero a questo punto ci potrà essere un percorso per lui?

