Uomini e donne/ Video di Fredella censurato? Gian Battista rivela… (Trono Over)

La settimana del trono over di Uomini e donne inizia oggi in tv ma sicuramente nei giorni scorsi Gian Battista è stato al centro dei pettegolezzi per via di quello che è successo durante l’ultima registrazione. Non sappiamo bene quando andrà in onda la puntata (ce sicuramente slitterà ad aprile) ma quello che riporta Vicolodellenews è che Gian Battista è stato cacciato via da Maria De Filippi reo di aver messo le mani addosso ad una sua collaboratrice che ha confermato di essere stata spinta dal cavaliere. Fin qui tutto noto se non fosse che lo stesso cavaliere ha poi deciso di dire la sua sui social non solo confermando il fatto che è stato cacciato ma anche il fatto che lui è innocente. Secondo quanto rivela sui social non ha spinto e non ha toccato la collaboratrice di Maria De Filippi (“che peserà 150 kg!”) ma le sue rivelazioni non si fermano qui.

LE RIVELAZIONI DI GIAN BATTISTA SU ROCCO FREDELLA

Cosa è successo che il pubblico ancora non sa? Secondo quanto ha rivelato Gian Battista Ronza sui social sembra proprio che in redazione sia arrivato un video di Rocco Fredella. Il filmato mostra il cavaliere in discoteca in atteggiamenti che il suo collega cavaliere ha etichettato come compromettenti. La cosa strana è che mentre il suo è stato mandato in onda proprio per farlo fuori, quello di Rocco Fredella è stata censurato e ben nascosto proprio per non dover mandare via anche il corteggiatore (o forse ex) di Gemma Galgani. I fan di Gian Battista sono pronti ad appoggiarlo convinti che si vede lontano un miglio che Rocco sia in trasmissione solo per un po’ di pubblicità e popolarità, forse Gemma Galgani ci aveva visto lungo su di lui, ma la redazione di Uomini e donne perché vorrebbe proteggerlo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA