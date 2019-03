Vittorio Brumotti aggredito a Trani/ Video Striscia, servizio su spaccio droga e armi

Va in onda nella puntata di oggi, 25 marzo 2019, di Striscia la Notizia il servizio che è costato a Vittorio Brumotti un’aggressione. Il campione di bike trail e inviato del programma di Canale 5 è stato in Puglia, più precisamente a Trani, per un reportage della serie itinerante sullo spaccio di sostanze stupefacenti (come quello a Ferrara). Brumotti si è infatti imbattuto in un caso nella città dove sorge una delle più caratteristiche cattedrali romaniche. Secondo quanto anticipato dalla popolare trasmissione dell’ammiraglia Mediaset, l’inviato è entrato in azione in un esercizio commerciale e avrebbe intercettato due persone intente nella vendita di cocaina e di un’arma da fuoco. Uno dei due si sarebbe dato alla fuga, mentre l’altro l’avrebbe respinto e aggredito. Inoltre, avrebbe strappato a Brumotti il casco con la telecamera. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno effettuato una perquisizione all’interno dell’attività.

VITTORIO BRUMOTTI AGGREDITO A TRANI

Ma per quell’aggressione Vittorio Brumotti è finito in ospedale, nella vicina Bisceglie. L’inviato di Striscia la Notizia è stato ricoverato per alcune ore in una stanza del reparto di chirurgia dell’ospedale civile Vittorio Emanuele II di Bisceglie. Aggredito nella tarda mattinata di lunedì 18 marzo a Trani durante la realizzazione di un servizio, l’inviato è stato trasferito nel nosocomio biscegliese intorno alle 13.45. Secondo quanto era trapelato da fonti ospedaliere, il campione di bike trail doveva essere tenuto sotto osservazione per almeno 24 ore a causa del trauma cranico riportato nell’aggressione, ma Brumotti ha lasciato il presidio ospedaliero intorno alle 20 dello stesso giorno firmando le dimissioni. Nei giorni scorsi si è parlato di un fermo da parte dei carabinieri di Trani e di indagini per ricostruire quanto accaduto. Se ne saprà di più stasera, visto che Striscia la Notizia manderà in onda il servizio realizzato a Trani. Clicca qui per seguire la puntata di Striscia la Notizia in diretta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA