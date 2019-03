Alba Parietti contro Alvin? / “Non ce l’avevo con lui ma con un’autrice dell’Isola”

Nel corso della semifinale dell’Isola dei Famosi 2019 non sono mancati momenti di tensione e non solo tra i naufraghi. Anche in studio l’atmosfera si è surriscaldata in particolare per Alba Parietti che ha avuto un forte sfogo durante la prova ricompensa, quando, per alcune incomprensioni, Alessia ha chiesto che la prova venisse disputata nuovamente. Alba ha invece proposto che fossero soltanto Soleil e Riccardo a rifarla ma Alvin ha risposto seccamente “No o si rifà in toto o non si fa”. Una replica dura alla quale è seguita quella della Parietti: “Possiamo dire anche la nostra? O stiamo qui solo per prendere la m**a in faccia dai telespettatori? – ha urlato l’opinionista dagli studi Mediaset – . E che cavolo!”. Sfuriata che molti hanno inteso proprio come dura risposta ad Alvin. A quanto pare, però, le cose non stanno così e a spiegarlo è proprio la Parietti con un lungo post pubblicato su Instagram dopo la diretta.

LE SPIEGAZIONI DI ALBA PARIETTI DOPO LA PUNTATA

Alba Parietti scrive: “nel momento in cui mi sono … diciamo seccata platealmente ,sulla questione” prova da invalidare” la mia frase colorita seccata , maleducata , per essere totalmente sincera con voi, non era rivolta nel modo più assoluto ad Alvin del quale apprezzo totalmente il lavoro e i toni sempre gentili, professionali e pacati e sopratutto rispettosi.” Non era Alvin il destinatario del suo sfogo all’Isola dei Famosi, bensì “Mi rivolgevo a un’autrice con la quale io non mi rapporto mai, che senza microfono, come da sua abitudine voleva “ zittirmi ed educarmi” e impedirmi di esprimere la mia opinione sulla questione. – e aggiunge – nonostante le parole non fossero da “ signora della tv “ma da scaricatore di porto ( e mi scuso con gli scaricatori), rivendico il diritto di diventarlo quando non mi sento adeguatamente rispettata e sopratutto se mi si rivolge con toni arroganti che mi irritano mentre io faccio semplicemente il mio lavoro di una vita rispettando tutti.” conclude.





