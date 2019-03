Amici 18/ Verso il serale: Ludovica, Umberto e Vincenzo in lacrime. Prime crisi

Gli allievi di Amici 18 hanno finalmente fatto finalmente preso possesso delle casette. Bianchi e Blu hanno iniziato la loro nuova “vita” e se la prima è molto tranquilla e pacata nel suo approccio, la seconda è molto entusiasmata e festeggia con banchetti e brindisi questa nuova avventura. C’è però un po’ di malinconia per alcuni, soprattutto nella casetta dei bianchi. Ludovica e Umberto sono in lacrime perché pensano alla fase finita, quella in cui stavano tutti insieme e potevano trascorrere insieme tutta la giornata, dalle prove all’hotel di sera. Ora, infatti, i ragazzi sono divisi e per di più non possono avere contatti all’esterno, neppure con la propria famiglia. E questo è ciò che più mette in crisi Umberto, che pensa anche alla sua fidanzata “Con Valentina e altri avevo trovato delle persone che mi facevano sentire meno solo” ammette.

VINCENZO IN LACRIME, JEFEO PENSA AL SERALE

Nella casetta Blu di Amici 18 è invece Vincenzo ad avere un momento no. Il ballerino si sfoga infatti con Jefeo e ammette: “Stiamo iniziando una cosa nuova, ci sta la tensione. – ammette – Emotivamente mi sento tanto sensibile. Io sono emotivo, tanto, però oggi per la puntata, tutto lo stress, le tensioni… per me è un nuovo inizio. Sento di dovermi un po’ sfogare per stare meglio” confessa il ballerino della squadra Blu. Ma si pensa anche alle prime strategie e alle sfide che avranno luogo in questo serale. Ed è proprio Jefeo ad ammettere: “Io mi scannerò di brutto col Alvise, sicuramente. Ma ci divertiremo un sacco, sarà bellissimo e il palco sarà enorme.”

