Arisa / “Prima cercavo risposte da cartomanti e psicologi, oggi dai libri”

Arisa parla di musica, di cambiamenti ma anche tanto di se stessa nell’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. La cantante parla di musica, di come il suo sia puro talento: “In realtà non ho mai studiato, non ho neanche idea di quello che faccio.” ammette con grande sincerità, e aggiunge “Cerco di dare intensità al canto, ma non ho alcuna percezione di quello che succede.” Arisa fa il nome di alcune artiste che la colpiscono al cuore: “Ho pianto per brani di Emma, Elisa, Loredana Bertè, Giorgia; però in Italia è molto complicato. – e spiega il motivo – È un Paese che segue un po’ le mode, è difficile inserirsi.” E, parlando di musica, non si può non fare cenno all’esperienza sanremese di quest’anno, in particolare all’ultima serata, ostacolata da una febbre alta. “Quest’anno è stata dura, prima dell’ultima serata mi sono ammalata, avevo la febbre e il contesto è diventato pesante: non volevo cantare, ma tornare a casa; se la situazione non è perfetta preferisco scendere dal palco e ascoltare gli altri.” ammette Arisa, che neppure in quell’occasione si è fatta abbattere “Ho resistito ed è stata una testimonianza di tenacia.”

ARISA: DA MIA MARTINI AI CARTOMANTI

Si fa cenno anche a quando Arisa ammise di temere di fare la stessa “fine di Mia Martini“, ma oggi ammette che le cose sono cambiate: “ci ho fatto pace. E inoltre per vivere di questa professione è fondamentale lavorare su se stessi, è necessario centrarsi, essere sani, non cadere in dipendenze.” Un giorno spera comunque di diventare la numero uno che oggi per lei è Elisa “è un’artista preparata, sa scrivere, interpretare, e soprattutto suonare.” confessa”. Ad ostacolarla in questa “scalata della musica” c’è un blocco che si chiama ansia. “Spesso non ricordo nemmeno le parole delle mie canzoni: ho talmente tanta paura di non essere che a volte non sono” ammette Arisa che, alla domanda “dove cerchi le risposte?“ confessa “Una volta dai cartomanti, poi dagli psicologi, oggi dai libri. E i libri rispondono.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA