BENNY ED ENGY, CONOSCENZA CHIUSA?/ Uomini e donne: “Cerco un amore come Gemma”

Beniamino, ormai noto a tutti come Benny, torna al centro dello studio di Uomini e Donne. Il cavaliere sta conoscendo Engy, con la quale è uscito nel corso della settimana. Si dice molto felice di averla conosciuta e ammette di essersi trovato molto bene ma la dama deve fare una precisazione: “Io devo provare dei sentimenti, perché sono anni che il mio cuore è freddo. Fino a che non ci saranno non sarò nulla. Io la penso come Gemma. Io sto cercando quello”. Per Beniamino arrivano in studio altre due dame che desiderano conoscerlo ma nessuno di loro fa colpo. “Sto conoscendo Engy adesso e preferisco continuare questa conoscenza” ammette il cavaliere. Poi tutto viene stemperato da un ballo che Benny fa proprio con Engy. La loro conoscenza continuerà? (Aggiornamento di Anna Montesano)

BENNY ANCORA TRA I PIU’ DESIDERATI

Beniamino detto Benny continua ad essere uno dei cavalieri più ricercato del parterre maschile del trono over di Uomini e donne. La scorsa settimana si sono presentate per lui ben 4 dame e alla fine lui sembrava deciso a mandarle a casa tutte fino a quando non ha notato la bella Engy con la quale ha ballato. Proprio dopo il ballo ha deciso di tenerla e conoscerla dicendo di lei non solo che è una bella donna ma anche che sa ballare bene (clicca qui per vedere il video del momento). Due punti a favore della dama con la quale Beniamino ha deciso di approfondire la conoscenza questa settimana ma forse è andato un po’ oltre almeno da quello che si evince dal video anticipazioni della puntata di oggi del programma, la stessa in cui i due prenderanno posto al centro dello studio forse per chiudere la loro conoscenza.

LE PAROLE DI ENGY

Cosa sarà successo in settimana tra i due? Oggi al centro dello studio di Uomini e donne sarà Engy a prendere la parola in uno studio stranamente molto silenzio. La bella rossa confiderà a Maria De Filippi: “Io devo provare dei sentimenti perché è anni che il mio cuore è freddo, se non ci sono i sentimenti non ci può essere niente”. Le sue parole lasciano pensare che Benny abbia provato ad andare oltre alla semplice conoscenza con lei o, magari, quello che credeva essere un interesse per il cavaliere non si è trasformato in altro visto che non è scattato niente tra loro. Il video anticipazioni, che potete vedere cliccando qui, non rivela altro e, soprattutto, non mostra nemmeno quale sia stata la risposta del cavaliere, per quello che dovremo attendere la puntata in onda tra poco su Canale 5.



