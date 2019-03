Bruno Barbieri, video scherzo Iene/ Lo chef in un hotel da incubo tra orge e cocaina

Bruno Barbieri è la nuova “vittima” delle Iene. Il programma di Italia 1 propone uno scherzo ad ogni puntata, in quella di oggi è protagonista proprio il noto giudice di MasterChef, che si è dedicato anche alle recensioni dei migliori alberghi d’Italia. In questo caso però si è trovato alle prese con un hotel da incubo. A organizzare lo scherzo allo chef pluristellato è stato Nicolò De Devitis, che tempo fa fece discutere per un’intervista a Nicolò Zaniolo. Nel caso di Bruno Barbieri, è stata creata una situazione davvero paradossale. Si è ritrovato infatti in un hotel da incubo, tra orge, gatti morti e cocaina… «Mamma mia c’è una puzza!», comincia così il suo soggiorno nell’albergo. C’è infatti un bel gatto morto sul davanzale della stanza. Un omaggio per augurare a Bruno Barbieri una permanenza che ben presto si rivela da dimenticare. Dopo il gatto morto si passa al water sporco fino alla presenza di “scagnozzi” in giro per i corridoi dell’hotel.

BRUNO BARBIERI, SCHERZO IENE: LO CHEF IN UN HOTEL DA INCUBO

Ma non finisce qui, anzi per completare il quadretto da incubo Bruno Barbieri si è imbattuto in una vera e propria orgia. «Stanno trombando una credo in sette o otto», le parole del preoccupato chef al telefono. Non sono le uniche anticipate dalle Iene in vista del servizio di oggi. «Ho paura che succeda qualcosa, accoltellamenti, spari. Qui sono tutti drogati». Una nottata da incubo per Bruno Barbieri: «Cocaina a manetta eh». Per scoprire come è andata a finire, non bisogna perdersi lo scherzo di Nicolò De Devitis che andrà in onda nella puntata di oggi, martedì 26 marzo. «Vi è mai capitato di essere vittime di uno scherzo? Se fossi in voi questa sera guarderei Le Iene», ha dichiarato sui social lo stesso chef con un video nel quale riguardo lo scherzo ha detto: «Oh pesante! Pesante davvero». Intanto potete approfittare del video di anticipazione lanciato dal programma di Italia 1 e che vi riportiamo di seguito.





© RIPRODUZIONE RISERVATA