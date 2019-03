Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi/ La figlia Stella è il suo amore

È passato esattamente un anno da quando Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi e madre della loro bambina, ha dovuto fare i conti con la dolorosa perdita di suo marito. Da quel momento, al centro del suo mondo c’è sempre stata soltanto sua figlia, la piccola Stella, protagonista della sua quotidianità e dei suoi rarissimi scatti sui social. Nelle ultime settimane, infatti, la Mantovan ha condiviso delle immagini che la immortalano insieme alla sua amata bambina, alla quale, con un messaggio in didascalia, ha riservato il suo più tenero pensiero: “#withyou #mystar #mylove”, si legge nella descrizione di uno degli scatti condivisi sul suo profilo ufficiale. Diverse volte, inoltre, mamma e figlia sono state fotografate insieme in attimi di tenera quotidianità, come gli scatti pubblicati nelle ultime settimane dal settimanale Chi, che le ha immortalate a spasso, mano nella mano, in un noto centro commerciale romano.

Carlotta Mantovan, lo scatto con la piccola Stella

C’è uno scatto, sul profilo ufficiale di Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi, che ha commosso l’Italia intera: si tratta di un’immagine che la ritrae mentre bacia teneramente la sua bambina, la piccola Stella. “#amoremio #inostribaci #tenerezze #mammaefiglia #noidue #mylove”, scrive la vedova dell’amato conduttore nella didascalia che descrive la foto, un’immagine che lo scorso febbraio ha emozionato più di settemila internauti. E per lei non sono mancati gli auguri di chi ha sempre amato Fabrizio Frizzi, con la speranza che il dolore possa con il tempo lasciare il posto alla serenità. “Provo un grande affetto per te Carlotta e per la piccola Stella”, scrive una fan, “che bellissima foto e che tenerezza”, aggiunge un’altra. “Siete stupende. Tenerezza infinita”, scrive poi una follower, mentre un’altra aggiunge: “Fabrizio non vi abbandonerà mai, veglierà sempre su di voi”.

“Si riparte da Stella”

Oggi Carlotta Mantovan si divide tra il suo ruolo di madre e la carriera: dallo scorso settembre è infatti al timone della nuova stagione di “Tutta Salute”, in onda tutte le mattine su Rai 3 con Michele Mirabella e Pier Luigi Spada. Ma dove ha trovato la forza per andare avanti dopo aver vissuto un dolore così grande? La risposta nell’intervista concessa a Storia Italiane: “Si riparte da Stella, dalla necessità di andare avanti per lei e rimboccarsi le maniche – ha spiegato la moglie di Fabrizio Frizzi – ho sempre lavorato e sono tornata a lavorare, mi sono presa una pausa perché, come molti forse sanno, ho dovuto lasciare il mio precedente lavoro perché si trasferivano a Milano; ho ricominciato a Rai 3 a Tutta Salute […] grazie a Michele a Pier Luigi che sono molto carini, agli autori, a tutta la squadra che mi hanno accolto a braccia aperte e da loro sto imparando tanto. La voglia è sempre quella di fare meglio e fare bene”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA