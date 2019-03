Fabrizio Frizzi Messa in suffragio/ Diretta streaming video Rai Chiesa Cristo Re Roma

A distanza di un anno dalla morte di Fabrizio Frizzi, il mondo della tv si ferma per ricordare uno degli uomini dello spettacolo più amati di sempre: oggi, martedì 26 marzo, alle ore 12.00 verrà infatti celebrata la messa di suffragio in suo ricordo presso la Chiesa del Cristo Re a Roma e sarà officiata dal cappellano della Rai don Walter Insero, che proprio lo scorso anno, precisamente il 28 marzo, celebrò i suoi funerali alla presenza di amici e parenti. In quell’occasione le esequie si svolsero però nella chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo, dove migliaia di persone, tra conoscenti e semplici fan, accorsero commossi per assistere alle celebrazioni; ma furono in molti a seguire i funerali da casa pur di dargli l’ultimo saluto. Rai ! decise infatti di trasmettere la diretta modificando il palinsesto del mattino. Clicca qui per la diretta streaming video della Messa in suffragio di Fabrizio Frizzi su Rai 1

Fabrizio Frizzi, i funerali un anno fa

“Perdiamo un amico e un fratello. Gli diciamo addio e arrivederci. Lui ha ora raggiunto i suoi cari”, parlava così lo scorso anno don Walter Insero per i funerali di Fabrizio Frizzi. Per l’occasione, a dargli l’ultimo saluto, c’erano gli amici di sempre, i colleghi e i vertici della tv pubblica, ma, vista l’ampia affluenza, è stato necessario installare un maxi schermo mobile per consentire a chiunque di poter assistere alla funzione. In attesa della messa in suffragio che si terrà oggi alle 12.00, ecco alcune frasi che don Walter Insero ha pronunciato nell’officiare i funerali: “Ho apprezzato in lui la spontanea genuinità che gli ha creato anche qualche problema”, ha ricordato il sacerdote, “Qualcuno gli diceva: dovresti centellinare questa tua presenza. Lui accompagnava tutti, si faceva prossimo, partecipava. Questa chiesa assediata – ha aggiunto infine – dimostra l’affetto delle persone che vogliono ricambiare quello che hanno ricevuto. Siamo in difficoltà perché vorremmo accogliere tutti”.

Le modifiche al palinsesto

Saranno diversi i programmi che oggi, e nel corso dell’intera settimana, ricorderanno Fabrizio Frizzi, morto esattamente un anno fa all’età di 60 anni. Oltre alla messa di suffragio, che si svolgerà a mezzogiorno nella Chiesa del Cristo Re, il ricordo dell’artista rivivrà anche in diretta, attraverso una serie di speciali. A cominciare sarà “Timeline” in onda sul canale YouTube Rai, sulla pagina Facebook di Rai Play e sull’account Twitter di Rai3, dove Marco Carrara darà il via a uno speciale tutto dedicato alla sua carriera. Dopo l’omaggio di Amadeus a “I soliti Ignoti”, Uno Mattina lo ricorderà con una serie di filmati e ospiti in studio, mentre Caterina Balivo accoglierà il pubblico del pomeriggio assieme a due concorrenti de L’Eredità di Fabrizio Frizzi. Spazio al ricordo dell’artista anche a “La vita in diretta” e su Rai 2, dove alcuni filmati ripercorreranno a “I fatti vostri” e a “Detto fatto” i momenti più importanti della sua straordinaria carriera.



