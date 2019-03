Il Collegio 2/ Arianna torna dopo la sospensione (Replica)

Dopo il grande successo ottenuto dalla terza stagione, Raidue ha deciso di trasmettere nuovamente le puntate de Il collegio 2. Martedì 26 marzo, in prima serata, va in onda la seconda puntata del reality show dedicato agli alunni che si tuffano nella realtà scolastica degli anni ’60, abbandonando per un po’ quella che è la loro realtà, fatta di smartphone, social network ed uscite serali con gli amici. Nel corso della prima puntata è stata presantata la classe degli alunni e il corpo docente a cui è affidato il compito di conquistare l’attenzione degli studenti, insegnando loro quelle che erano le materie scolastiche dell’epoca. A far rispettare le regole imposte dal collegio, invece, ci sono i sorveglianti che controllano che gli studenti non commettano pazzie. Cosa accadrà, dunque, questa sera? Andiamo a scoprirlo.

Il Collegio 2: Arianna torna in classe dopo la sospensione



La prima puntata de Il collegio 2 ha regalato le prime sosprese ai telespettatori di Raidue con la sospensione di Arianna che, questa sera, torna in classe: “Mi scuso per aver creato scompiglio – dice Arianna -. Sono delusa da me stessa, ma anche dai miei compagni Federico e Michelle che hanno fatto ricadere le colpe su di me. Grazie alla loro bassa maturità, tornerò più forte. I deboli scappano dalle loro paure, io resto”.Una nuova settimana inizia e i ragazzi si preparano a festeggiare l’Unità d’Italia. Prima di iniziare le lezioni, i professori rimproverano i ragazzi per la poca attenzione alla pulizia. Il professore di itaiano decide così di eleggere Arianna e Roberto responsabili dell’ordine e della disciplina della classe. Un compito ingrato che Roberto accetta mal volentieri non volendo essere il cattivo della situazione.

I festeggiamenti per il centenario dell’Unità d’Italia

Per il centenario dell’Unità d’Italia, il corpo docente decide di mostrare alla classe i festeggiamenti per la ricorrenza. Tra gli studenti, però, in pochi apprezzano: qualcuno, infatti, si addormenta e c’è chi preferisce guardare un cartone animato. Per gli studenti, inoltre, arriva una nuova punizione. Tutti pensano ad un momento di relax, ma trovano i cellulari che non avevano ancora consegnato. I sorveglianti puniscono i due capoclasse: “Andate nelle stanze e prendete tutti i mezzi tecnologici non ancora consegnati, altrimenti le conseguenze saranno definitive”. Arianna, invece, riconquista la fiducia dei sorveglianti consegnando gli utimi due cellulari. La puntata si conclude con una gita in riva al fiume con Roberto che disobbedisce scatenando la reazione del preside che gli concede un’ultima possibilità per restare nell’istituto: dovrà studiare una marea di cose riuscendo a superare la successiva interrogazione. Ci riuscirà?



