IL SEGRETO, PUNTATA SERALE/ Anticipazioni: Donna Francisca è morta per mano di Gonzalo?

Il ritorno di Gonzalo a Puente Vejo è al centro della nuova puntata serale de Il Segreto che torna in onda oggi, martedì 26 marzo, in prima serata su Rete 4. Il figlio di Pepa che aveva lasciato il piccolo paesino spagnolo con Maria, la figlia Esperanza e Beltran, il figlio di Bosco, il fratello gemello di Aurora, figli di Pepa e Tristan, è tornato in patria per vendicarsi di tutto il male che Donna Francisca ha fatto alla sua famiglia. Con estrema freddezza, Gonzalo ha ucciso la Montenegro sotto gli occhi di Fernando con cui ha stretto un patto per mantenere il segreto. Un ritorno inaspettato, ma che i fans della famosa soap opera spagnola attendevano da tempo anche se è costato a vita di Donna Francisca. Cosa accadrà, dunque, nella nuova puntata serale? Gonzalo si paleserà a resto della popolazione o continuerà a nascondersi? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

IL SEGRETO: LA VENDETTA DI GONZALO

Gonzalo, dopo essersi presentato alle esequie di Donna Francisca sotto lo sguardo stupefatto di Raimundo e Fernando, annuncia il motivo del suo ritorno: vendicare la morte di Esperanza e Beltran. Il figlio di Pepa non è più il ragazzo del passato, ma è ormai un uomo, pronto a tutto pur di avere la propria vendetta. Dopo il funerale, Gonzalo si reca alla villa per affrontare Fernando con il quale, nonostante il patto stretto dopo l‘assassinio di Francisca, ha diversi conti in sospeso. Saul e Julieta, nel frattempo, sospettano che la morte della Signora di Puente Vejo non sia stata casuale. I due, infatti, pensano che ad ucciderla sia stato Fernando. Per capire cosa sia davvero accaduto, chiedono a Raimundo di poter vedere la salma di Francisca. Dopo diverse insistenze, Ulloa acconsente. Di fronte al corpo di Francisca, Julieta e Saul capiscono che i loro sospetti erano infondati. La morte di Francisca, dunque, resterà impunita? Tutti crederanno alla morte naturale della signora?

ANTICIPAZIONI: LA PARTENZA DI ANTOLINA

Mentre Elsa non riesce a farsi una ragione per aver perso l‘uomo che ha sempre amato, Antolina cerca di far cadere ai suoi piedi Isaac il quale, però, nonostante l‘abbia sposata, continua ad avere nel suo cuore solo Elsa. Isaac, infatti, ribadisce di aver sposato Antolina solo per il figlio che aspetta continuando a pensare a ciò che Elsa, il giorno del matrimonio, gli ha detto in chiesa. Proprio Antolina parte per un viaggio misterioso. Dove sarà diretta? In assenza di Antolina, nel frattempo, Isaac fa visita ad Amancio e chiede ad Elsa il vero motivo della sua irruzione in chiesa. Consapevole che le sue parole non cambieranno la situazione dal momento che Isaac e Antolina sono marito e moglie, Elsa decide di non rispondere e tacere. Continuerà a mantenere il segreto per sempre o aspetterà di avere tutte le prove prima di parlare?



