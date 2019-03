Lando Buzzanca “Sono stato una mer*a”/ “Ho tradito mia moglie, poi il suicidio…”

Lando Buzzanca si è confidato con Libero Quotidiano, raccontando un passato che non rimpiange e definendosi addirittura: “Sono stato una mer*a“. Il noto attore approfondisce la questione: “Appena trovavo una donna capace di farmi vivere un momento o un giorno insieme ci andavo. Poi però tornavo sempre a casa da mia moglie perché l’amavo veramente e lei amava me. Nonostante avesse capito che la tradivo stava con me. Era una donna straordinaria e siamo stati sposati per 53 anni. Quando è morta ho provato a suicidarmi”. Sicuramente sono parole forti che ci dimostrano ancora una volta come ci troviamo di fronte a un uomo che non ha mai scelto la censura o la scusa per giustificare quello che ha fatto. Un ritratto importante che gli fa onore nonostante gli errori commessi in vita come però è capitato in un modo o in un altro a tutti.

Lando Buzzanca “Sono stato una mer*a. Ho tradito mia moglie, poi ho tentato il suicidio…”

Lando Buzzanca si è definito “una mer*a” per aver tradito sua moglie, ma durante la lunga intervista a Libero Quotidiano ha spiegato anche come mai non sta più lavorando. Spiega: “Ormai mi pagano molto meno di quanto dovrebbe prendere un attore. Ho appena rifiutato tre film perché tre pagavano poco e il terzo non mi piaceva il personaggio. Oggi purtroppo è così e oltretutto le settimane a disposizione sono sempre troppo poche. Quando ho iniziato a recitare avevamo quattordici settimane di lavorazione, oggi invece appena tre”. Un lavoro che spiega non gli piace più come in passato anche perchè arrivato ad 84 anni non nega di fare fatica a ricordare le cose a memoria. La sua decisione dunque è quella di dedicarsi solo alla sua donna e alla sua vita per cercare di regalare amore come ha già detto più volte in passato.

Lando Buzzanca vive un grande amore con Francesca Della Valle e ha specificato: “Io a lei dico sempre di avere 42 anni, ma non è vero. Però non voglio pensare agli anni che ho. Lei è una donna di grande dolcezza e di un’intelligenza straordinaria. Sono due anni e mezzo che stiamo insieme e mi riempie sempre di belle cose. Ci siamo conosciuti perché mi aveva proposto un ruolo in un film che non abbiamo più fatto. Mi ha poi raccontato di avermi visto per la prima volta quando aveva ventiquattro anni e che ha pensato subito che mi avrebbe sposato“. Buzzanca svela che la donna vorrebbe sposarlo e che è pronta a farlo. Lui però prima di questo grande passo vuole vendere una grande villa che ha fuori Roma. Con la solita genuinità spiega poi che i figli non sarebbero felici perché dopo la sua morte, se si fossero sposati, la donna prenderebbe parte della sua eredità.



