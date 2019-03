Mariano Catanzaro, appello a Barbara d’Urso/ “Voglio un confronto con la Tittocchia”

Mariano Catanzaro non ci sta. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato protagonista, a suo discapito, di una discussione avvenuta nella puntata di Pomeriggio 5 andata in onda ieri. In studio, Emanuela Tittocchia e Francesca Giuliano, nota Maggiorata di Avanti un altro, hanno avuto molte accuse per Mariano che dopo la puntata ha deciso di intervenire e fare un appello a Barbara d’Urso. Così su Instagram, con alcune stories, Mariano dichiara: “Ho appena visto la puntata di Pomeriggio 5. Chiedo un confronto diretto per avere una risposta diretta a quello che mi viene detto, per le altre cose ci penserà poi chi di dovere. Non voglio esprimermi, voglio solo un confronto diretto”. La richiesta di Mariano nasce dalle accuse anche forti ricevute sia dalla Tittocchia, con la quale ha avuto una breve storia, che dalla Giuliano. Ed è proprio con loro, ma in primis con la Tittocchia, che Mariano vorrebbe un confronto.

Francesca Giuliano e la Tittocchia contro Catanzaro

Francesca Giuliano, a Pomeriggio 5, ha infatti raccontato: “Sono venuta a settembre ospite da te, e da allora sono arrivati i messaggi di questo Catanzaro. – esordisce la Maggiorata parlando con Barbara d’Urso – Mi diceva che voleva conoscermi, che voleva vedere la mia anima. Mi scriveva frasi meravigliose, le stesse che scriveva alla Tittocchia.” La Giuliano confessa di aver accettato ma spiega “sono andata in albergo. Poi me ne volevo andare… Lui mi ha detto che c’erano i paparazzi fuori, che non potevamo restare nella hall. Sono rimasta spiazzata. Chiaramente l’ho salutato, ma non mi sono sentita di seguirlo nella sua stanza d’albergo.” Non è mancato il commento di Emanuela Tittocchia in studio: “Fa copia e incolla, mi scriveva che voleva andare oltre alla mia bellezza. Ma scriveva così a tutte, ho gli screen shot delle ragazze. Si è presentato come un principe ma non è così. Forse più che a me ambiva a Pomeriggio 5.”

