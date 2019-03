Meghan Markle e Harry/ Royal Baby in arrivo ma la nuova casa non è ancora pronta

Meghan Markle e il Principe Harry diventeranno genitori tra poche settimane. Il Royal Baby sta arrivando e mamma Meghan e papà Harry non vedono l’ora di poter conoscere il frutto del loro amore di cui il sesso, come da tradizione, sarà svelato solo il giorno della nascita. I bookmakers inglesi, però, sono convinti che sarà una bambina e che si chiamerà Diana, come l’amatissima mamma del Principe Harry. Meghan, dunque, si sta preparando per fare il regalo più importante al marito. Secondo alcuni rumors, la Markle potrebbe partorire il 21 aprile, giorno in cui la Regina Elisabetta spegnerà 93 candeline, ma il Royal Baby potrebbe arrivare anche con qualche giorno di anticipo. Tra le date sulle quali scommettono gli scommettitori inglesi, infatti, c’è anche quella del 15 aprile.

MEGHAN MARKLE E HARRY: LA NUOVA CASA NON E’ ANCORA PRONTA

Per affrontare a nuova vita da genitori, Meghan Marke e il Principe Harry hanno deciso di trasferirsi in una nuova casa in cui potranno avere maggiore privacy. Il duca e la duchessa del Sussex dovevano trasferirsi già dalla scorsa settimana a Frogmore Cottage, un cottage del ‘600 sui terreni del castello di Windsor, ma a quanto pare il trasferimento potrebbe sittare. I lavori di ristrutturazione, infatti, non sarebbero ancora terminati a causa, come riferisce la stampa inglese, delle continue richieste di modifica della coppia reale che non sarebbe ancora totalmente soddisfatta dell’aspetto della nuova casa. I lavori, stando ad alcune indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, dovrebbero terminare solo tra tre settimane. Meghan e Harry, dunque, dovrebbero trasferirsi nella nuova casa solo dopo la nascita del Royal Baby.

UNA MINACCIA PER LA FAMIGLIA REALE INGLESE?

Non è passato neanche un anno da quando Meghan Markle è diventata la moglie del principe Harry e i giornali di tutto il mondo le hanno riservato una grande attenzione. Meghan, oltre ad essere diventata un’icona da seguire per tantissime donne, è finita anche nel mirino della critica a causa di alcuni suoi atteggiamenti che avrebbero infastidito la famiglia reale. A parlare del ruolo di Meghan a corte è la biografa ufficiale della casa reale d’Inghilterra, Anna Pasternak che, nel libro Untitled: The Real Wallis Simpson, Duchess of Windsor, scrive: “Potremmo definirla troppo hollywoodiana. E Buckingham Palace non è Hollywood. Buckingham Palace non ama Hollywood. Quello che ho scoperto nelle mie ricerche è che la monarchia ha una sola missione. Sopravvivere. Meghan non può continuare a fare la star e a pretendere le luci della ribalta internazionale. Quello è il ruolo della Regina Elisabetta. Dopo di lei, di Carlo. E poi di William e Kate Middleton. La famiglia reale inglese è ancora sul trono proprio grazie a questa legge”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA