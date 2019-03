Nina Moric/ “Fabrizio Corona in carcere? Il chiaro di luna…”

E alla fine Fabrizio Corona è tornato in carcere. L’ex re dei paparazzi ieri mattina è stato prelevato dalla Polizia che lo ha riportato in carcere rovinando nuovamente il precario equilibrio che era riuscito a mettere insieme anche con la sua famiglia. Mentre con la madre si stava ancora lavorando per avere un rapporto di nuovo solido, con Nina Moric le cose si erano ormai sistemate. Non solo i due avevano ritrovato un po’ di complicità ma hanno passato anche le feste di Natale insieme per il bene del loro unico figlio, Carlos Corona. Il ragazzo ha potuto godere di questi momenti di ritrovata serenità con il padre pronto a fare un passo indietro in questa guerra e concedere l’affidamento anche alla madre che finalmente ha potuto riabbracciarlo in barba a quello che è successo negli scorsi anni.

IL COMMENTO DI NINA MORIC

Tutto è svanito ieri quando il magistrato del Tribunale di Sorveglianza Simone Luerti ha deciso di sospendere l’affidamento terapeutico che gli era stato concesso per curarsi dalla dipendenza psicologica dalla droga. Le sue partecipazioni televisive e l’attacco a Riccardo Fogli sono tra le motivazioni di questa decisione e del suo comportamento “non congruo”, almeno secondo il giudice di sorveglianza che non lo ritiene inerente al suo percorso in affidamento terapeutico. Non sappiamo bene come la famiglia di Corona abbia accolto questa terribile notizia ma quello che è certo è che Nina Moric ha deciso di affidare alle storie di Instagram quello che sembra essere un laconico commento: “Il chiaro di luna sta sanguinando dalla tua anima”, riprendendo la strofa di Lazarus della Porcupine Tree, lo stesso pezzo ha fatto poi da sottofondo musicale alla sua storia. Oggi sarà meno criptica e più chiara?

