Nina Soldano compie gli anni/ “Voglio regalarmi il segreto dell’eterna giovinezza”

Nina Soldano compie gli anni: la star di Un posto al sole spegne 56 candeline e sceglie i social network per ringraziare amici e fan per i messaggi di auguri ricevuti nelle scorse ore. Protagonista dal 2003 della serie televisiva di successo in onda su Rai 3, la Soldano veste i panni di Marina Giordano ma sono molte le sue avventure in soap: basti pensare a In nome della famiglia, Incantesimo, Professione fantasma, Un caso di coscienza. Amata per le sue qualità di interprete, l’attrice può contare su un grande seguito sui social network: oltre 100 mila fan su Facebook, che nelle scorse ore hanno inviato centinaia di messaggi per augurarle una buona festa di compleanno. E non è tardata ad arrivare la sua risposta…

Recentemente intervistata da Di Più Tv, a cui ha raccontato il suo speciale legame con la nonna, Nina Soldano ha scritto su Facebook: «Oggi voglio regalarmi il segreto dell’eterna giovinezza: fare quello che mi va, dire tutto quello che mi passa per la testa, amare alla follia Teo Bordagni e soprattutto non mentire sull’età». Ecco una carrellata di risposte dei suoi sostenitori: «Tantissimi auguri dal tuo primo fans dai tempi di quando eri a Riccione, ancora tanti successi e felicità», «Tantissimi auguri Nina….Sei grande! Brava e bellissima!», «Tanti auguri a te che sei veramente una bellissima donna in tutto congratulazioni», «Tantissimi Auguri e grazie per le tue interpretazioni sempre intense e coinvolgenti».





