Paolo Brosio svela proposta di nozze di Maddaloni/ Gaffe all’Isola e addio sorpresa!

Paolo Brosio fa il suo ritorno in Italia, nello studio dell’Isola dei Famosi 2019, ma parte subito con una gaffe. L’ex naufrago, eliminato della scorsa settimana, fa due chiacchiere con Alessia Marcuzzi e si lascia scappare un gossip che dove rimanere segreto. Raccontando di come la preghiera lo abbia avvicinato ad alcuni dei compagni in Honduras, Brosio annuncia (o quasi) che Marco Maddaloni sarebbe pronto a sposare la sua compagna Romina Giamminelli. I due sono già sposati in comune ma non in chiesa e Paolo sarebbe riuscito a convincere Marco Maddaloni a fare anche questo importante passo. “Io ho iniziato a pregare la mattina presto da solo poi, piano piano, uno dopo l’altro mi chiedevano cos’è il libretto che avevo, il Messalino che sono le letture del giorno. – e continua – La parola di Dio è una spada a doppio taglio, arriva al midollo. Soprattutto Marco Maddaloni.”

PAOLO BROSIO SPOILERA LA PROPOSTA DI MATRIMONIO DI MADDALONI

È a questo punto che Paolo Brosio, in diretta all’Isola dei Famosi, annuncia: “Gli ho chiesto se fosse sposato e lui mi ha detto si ma in comune; allora gli ho detto perché non lo facesse in chiesa e lui alla fine si è….” È però a questo punto che Alessia Marcuzzi capisce cosa sta per annunciare Brosio e lo frena prima che lo riveli completamente. “Forse è il caso che sia lui a dirlo una volta tornato, non roviniamo la sorpresa” chiede la Marcuzzi, anche se ormai tutto è chiaro. Tant’è che Paolo sottolinea “Comunque sono davvero contento di questa cosa”, e Alessia conclude “Vabbè, ormai si è capito un po’”. (Clicca qui per il video)

© RIPRODUZIONE RISERVATA