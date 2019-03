Pasqualina/ Uomini e donne, video: “Salgo in macchina e vado a ballare”

A quanto pare Pasqualina sarà protagonista anche della puntata di oggi di Uomini e donne. A confermarlo arriva il video anticipazioni della seconda puntata del trono over che andrà in onda tra poco su Canale 5 e che porterà la dama di nuovo al centro dello studio con buona pace dei presenti. Proprio durante la scorsa puntata la dama si è esibita al fianco dell’altra ballerina del programma, ovvero Antonia, in una “same sexy dance” che ha fatto il giro delle pagine social e dei fan del programma arrivando addirittura nella classifica dei Nuovi Mostri a Striscia la Notizia. Entrambe si sono dette appassionate di ballo sin dai loro esordi in trasmissione e oggi succederà lo stesso visto che l’arzilla 85enne tornerà al centro dello studio ricevendo gli applausi dei presenti.

PASQUALINA LA BALLERINA E…

Se la scorsa settimana si è lanciata nel ballo sulle note di Hey Mama di David Guetta (clicca qui per vedere il video), questa volta la ritroveremo di rosso vestita proprio in balia di quello che potrebbe essere un cavaliere arrivato proprio per corteggiarla. Nel video anticipazioni della puntata di oggi le sentiamo dire che lei sale in auto e se ne va a ballare, è così che vive e combatte la solitudine ed è questo che fa per sentirsi viva in barba a tutto quello che si può concedere ad una donna della sua età. Gli applausi non mancano davanti alle sue rivelazioni ma siamo sicuri che anche oggi si lancerà in un ballo sconvolgente che farà subito il giro dei social conquistando i primi posti tra i commenti su Twitter e, magari, la vetta della stramba classifica di Striscia la Notizia. Clicca qui per vedere il video anticipazioni di oggi.

