Raffaella Carrà invita Maria De Filippi/ Pace dopo 20 anni e scambio di ospitate?

Pace fatta dopo 20 anni e scambio di ospitate ai danni di Milly Carlucci? Il sipario alzato dal settimanale Mio oggi ha molti risvolti e non solo per le due bionde conduttrici ma anche per una terza che potrebbe farne le spese, almeno una volta, in questa sua nuova edizione di Ballando Con le Stelle. Andando per ordine, il settimanale in edicola domani e diretta da Andrea Ciattini, ha lanciato un possibile scoop sulla partecipazione di Maria De Filippi al nuovo programma di Raffaella Carrà su Rai3 ovvero “A raccontare comincia tu“. Il programma partirà giovedì 4 aprile quando il serale di Amici 2019 sarà iniziato ormai da quasi una settimana, ospitando Fiorello ma in una delle puntate in programma potrebbe esserci proprio la De Filippi.

LO SCAMBIO DI CORTESIE AI DANNI DI MILLY CARLUCCI?

L’esclusiva a firma di Angelo Perrone al grido di “Dopo 20 anni facciamo pace!” rivela che le due signore del sabato sera in passato si sono scontrate a colpi di programmi e di dichiarazioni al “veleno” ma non hanno mai lavorato insieme ma adesso l’occasione potrebbe presentarsi per ben due volte. Secondo il settimanale Maria De Filippi si lascerà intervistare da Raffaella Carrà, regina dei people show ancora prima della sanguinaria, e quest’ultima avrà l’occasione di invitarla poi ad uno dei serali di Amici 2019 sferrando un terribile attacco ai danni di Milly Carlucci in onda con Ballando su Rai1. Già in passato si era parlato di Maria De Filippi sulle reti Rai ma molto spesso alla fine Mediaset ha messo dei paletti rendendo tutto complicato, forse solo per avere Raffaella Carrà ad Amici deciderà di dire sì a questa possibilità? Nell’articolo si legge: “Raffaella potrebbe anche partecipare per la prima volta ad uno show della collega De Filippi, che fino ad ora aveva sempre evitato, ed essere quindi l’ospite d’onore di una puntata di ‘Amici’, il cui serale partirà sabato prossimo 30 marzo”.

