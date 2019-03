The Walking Dead 9/ Anticipazioni finale di stagione, video: “cambierà tutto”

Il finale di stagione della serie “The walking dead 9” si avvicina. Negli Stati Uniti, la nona stagione è iniziata lo scorso ottobre e gli ultimi episodi andranno in onda domenica 31 marzo con un finale che lascerà letteralmente senza fiato i fans di tutto il mondo. Dopo il quindicesimo episodio trasmesso domenica 24 marzo dal titolo “La quiete prima della tempesta” che è stato ricco di sangue per mano di Alpha che ha ucciso alcuni dei personaggi storici della serie tv, nel finale di stagione, i fans della serie tv dovranno prepararsi a nuove, clamorose uscite di scena. Il sedicesimo episodio rappresenterà un nuovo inizio per la serie che, nel corso della nona stagione, ha dovuto dire addio a tantissimi personaggi.

THE WALKING DEAD 9: UN FINALE DI STAGIONE RICCO DI COLPI DI SCENA

La sequenza finale del quindicesimo episodio della nona stagione di The Walking Dead ha decretato l’uscita di scena di dieci suoi componenti fra i quali spiccano Tara e la giovane Enid. L’autrice Angela Kang, intervistata da Deadline, sulla decisione di dire addio ad alcuni dei personaggi più amati, ha detto: “Sapevamo da anni che questo momento alla fine sarebbe arrivato, e non sarebbe stato giusto aspettare oltre l’attuale stagione… L’obiettivo di Alpha era di terrorizzare le comunità e costringerle ad adeguarsi alle sue regole. Perciò c’è un mix di morti, strategica nel caso di Tara, casuale per quanto riguarda Enid, e spinta dalla vendetta con Henry”. Cosa accadrà, invece, nel sedicesimo episodio? “Praticamente ci sono alcune storie di alcuni personaggi, che verranno chiuse per sempre. Per quanto riguarda la trama, ci sono sicuramente alcune cose che verranno trasferite nella prossima stagione”, ha detto Angela Kang a EW. La decima stagione che è stata già confermata, dunque, regalerà nuove sorprese ai fans?





