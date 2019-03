UNA VITA, PUNTATA SERALE/ Anticipazioni: Olga uccide Blanca? (26 Marzo 2019)

Che fine ha fatto Blanca? E’ questo uno degli argomenti principali della puntata serale di Una vita, in onda oggi, martedì 26 marzo, alle 22.25 su Rete 4, subito dopo l‘appuntamento serale con Il Segreto. Al centro della nuova puntata della soap opera spagnola, oltre alla scomparsa di Blanca, c’è il ritrovato rapporto tra Simon ed Elvira che non hanno mai smesso di amarsi, ma anche il coraggio di Lolita che, con il processo di Antonito sempre più vicino, è disposta a tutto, anche a mettere in pericolo se stessa, pur di salvare l‘uomo che ama. Cosa accadrà, dunque, nella nuova puntata di Una Vita? Blanca è in pericolo o ha deciso di allontanarsi volontariamente di fronte alla guerra in atto tra Diego e Samuel? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

UNA VITA: BLANCA IN PERICOLO, OLGA METTE IN ATTO LA SUA VENDETTA?

Samuel, dopo aver saputo da Diego il numero della combinazione della cassaforte del padre, ha trovato la lettera che Jaime ha scritto ai suoi figli scoprendo così le vere intenzioni di Ursula. Quest’ultima, nel frattempo, è preoccupata per Blanca, scomparsa nel nulla dopo che il dottore ha comunicato che anche nel suo sangue ci sono tracce di mercurio, segno evidente che tra Blanca e Diego ci sia più di un semplice affetto. Ursula vorrebbe andare a cercare la figlia, ma Samuel la ferma. Le confessa di aver letto la lettera e di aver scoperto le sue vere intenzioni. Ursula nega tutto, ma invano. Olga, invece, ha chiuso Blanca nel capanno dove la teneva sequestrata Tomas e vuole infiggerle tutte le sofferenze che ha subito lei per mano del suo aguzzino.

ANTICIPAZIONI: IL PIANO DI LOILTA PER SALVARE ANTONITO

La data del processo contro Antonito si avvicina e Lolita, dopo aver scoperto da Sepulveda che le donne sono il tallone di Achille di Belarmino, decide di fingersi prostituta pur di ottenere le informazioni necessarie per salvare l‘uomo che ama. Su posto arriva il commissario Mendez che arresta Conde per aver minacciato Lolita. Grazie al coraggio della fidanzata, Antonito ha una chance in più per essere scagionato. Simon ed Elvira, invece, raggiungono una pensione dove si lasciano andare alla passione. Adela che ha sempre temuto l‘infedetà di Simon e che ne ha avuto la conferma dopo aver visto il marito e la figlia del colonnello baciarsi, chiede a Celia di coprire la reazione extraconiugale di Simon, ma Celia rifiuta. Susana, nel frattempo, grazie alla generosità di Rosina, è tornata ad essere la proprietaria della sua amata sartoria, evitando così di rinunciare a quella che è sempre stata la sua vita.



