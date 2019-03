Uomini e Donne/ Chiara e Michele, nessun ritorno: “Siamo incompatibili” (Trono Over)

La storia tra Chiara Montichiara e Michele Loprieno è davvero finita. L’annuncio è arrivato nel corso di una delle ultime puntate del trono Over di Uomini e Donne, dove è stata soprattutto la dama a sottolineare il desiderio di chiudere questa conoscenza. La motivazioni di questa rottura così inaspettata sono state poi da lei spiegate attraverso le pagine del Magazine di Uomini e Donne. “Quando alle parole non seguono i fatti, l’unica decisione da prendere è quella di lasciar andare. A questo vanno aggiunte le varie discussioni, i toni troppo accesi dei nostri litigi e i diversi modi di pensare su tanti argomenti che abbiamo affrontato mi hanno fatto capire che i nostri caratteri sono incompatibili”. È proprio questo – “Un carattere compatibile col mio” che mancava a Michele per essere il suo uomo giusto.

CHIARA RIMANE A UOMINI E DONNE: “CERCO UN UOMO CHE…”

Infatti ora Chiara Maontichiara, così come Michele, continua a cercare l’amore nello studio di Uomini e Donne. E alle pagine del magazine descrive il tipo di uomo che vorrebbe al suo fianco: “È la persona giusta se non mi chiede di cambiare ma mi fa venire di farlo. Per questo l’uomo che vorrà stare al mio fianco non dovrà mai farmi pesare il mio passato, che dopotutto è semplicemente una famiglia allargata. Il mio passato sono i miei figli che verranno sempre prima di tutto. – e aggiunge le caratteristiche precise che cerca in un futuro compagno – dovrebbe essere premuroso, capace di gesti particolari [..] ma anche protettivo, sensibile e capace di affrontare problemi in modo calmo e riflessivo”.

