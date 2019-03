Uomini e Donne/ Federica Francia torna in studio? “Volentieri…” (Trono Classico)

Federica Francia è convintissima della scelta fatta a Uomini e Donne. L’ormai ex corteggiatrice ha deciso di abbandonare lo studio e Andrea Zelletta dopo il comportamento da lui avuto con lei e le altre corteggiatrici. “Dal momento che lui ha espresso una chiara preferenza per altre persone, non aveva nessun senso che io continuassi a rimanere, non avevo più nessuna motivazione per farlo, quindi ad oggi sono convinta della mia scelta.” ha infatti ammesso Federica in un’intervista rilasciata a IsaeChia. D’altronde, Federica trova di essere molto differente da Klaudia Poznanska, Muriel Bassi e Natalia Paragoni, per le quali ha parole non proprio carine. “A loro piace sbraitare e fare inutili teatrini – ammette – tipo quando Muriel e Klaudia sono uscite a braccetto dallo studio dopo aver visto che Andrea aveva baciato tutte, io non sono proprio fatta così!”

FEDERICA TORNA A UOMINI E DONNE DOPO ANDREA?

Per quanto riguarda invece la Paragoni, Federica ammette di non credere affatto al suo interesse per il tronista di Uomini e Donne: “io non credo assolutamente nell’interesse di Natalia nei suoi confronti, penso che lei sia interessata solo alla visibilità perché se veramente era interessata ad Andrea non c’era bisogno di andarsene in villa con Ivan Gonzalez”. Quella con Andrea Zelletta potrebbe però non essere l’unica esperienza di Federica a Uomini e Donne. Infatti l’ex corteggiatrice confessa: “È stata una bellissima esperienza di cui non rinnego nulla e che farei di nuovo. Non nego che se ci fosse una nuova possibilità di rimettermi in gioco lo fari volentieri!”

