Amici 18/ Verso il serale: assegnazioni per Blu e Bianchi e Rafael in difficoltà

C’è grande entusiasmo nelle casette di Amici 18. Per la squadra Bianca e per quella Blu hanno finalmente sono arrivate le prime assegnazioni. Si inizia quindi con le prove e ad essere un po’ in difficoltà è Rafael. Il ballerino classico della squadra bianca lavora proprio con Giuliano Peparini in sala e le cose da memorizzare sono davvero tante. Per i Bianchi anche Giordana inizia con le prove dei brani “The best” e “Margherita”, brano quest’ultimo che la porta alle lacrime visto che le ricorda la sua ex fidanzata. Anche Ludovica inizia a provare i bravi in vista della prima puntata del serale che, ricordiamo, avrà inizio sabato 30 marzo in prima serata su Canale 5. Per la cantante c’è anche un bellissimo duetto da fare con Alvis sulla canzone “Dilemma”, che iniziano già a provare in saletta.

PRIME ASSEGNAZIONI PER LA SQUADRA BLU

Il duetto arriva anche per la squadra Blu di Amici 18. Alberto e Tish tornano in sala prova insieme e la cantante ammette che questo momento le è mancato. “Mi è mancato cantare con Alberto, mi sono mancate le sue battute” dichiara la cantante dai capelli rossi. Carichissimo è invece Mowgly che torna dalla sala prove felicissimo per la prima assegnazione e spera di averne altre come quella. Per Vincenzo invece ci saranno anche esibizioni di hip hop, come mostrano le sue prime prove in saletta con Andreas Muller. Per tutti i ballerini non mancano lezioni, direttamente in casetta, di danza classica. Intanto resta la curiosità in merito a chi, tra Ricky Martin e Vittorio Grigolo, sarà il coach dei Blu e chi dei Bianchi.

