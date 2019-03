ANDREA BOCELLI E FIGLIO MATTEO/ Video, Cantano “Fall on me” ai David di Donatello

Andrea Bocelli e il figlio Matteo tornano protagonisti in tv. Dopo la recente partecipazione alla 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2019, padre e figli sono pronti ad esibirsi ancora una volta insieme su un altro prestigiosissimo palcoscenico. Si tratta di quello dei Premi David di Donatello 2019, la cerimonia dei consegna dei Premi Oscar italiani dedicati al mondo del cinema in onda mercoledì 27 marzo in prima serata su Rai1. Andrea Bocelli e il figlio presenteranno dal vivo il singolo “Fall on me”, che li ha visti duettare per la prima volta insieme. Un rapporto bellissimo quello tra Andrea e il figlio Matteo, nonostante i mille impegni e le tournée mondiali del tenore italiano. “Non ho mai avuto sensi di colpa, sono stato un padre molto presente, molto apprensivo ed esigente” ha detto Bocelli.

Andrea Bocelli e il rapporto col figlio Matteo

Nonostante i mille impegni, Andrea Bocelli ha cercato di esserci sempre per i suoi bambini: “proprio per essere vicino ai miei figli fin da quando erano bambini, ho messo loro in mano un telefonino perché ci fosse la possibilità di sentirsi e di parlarsi anche quando ero lontano”. Con queste parole il tenore italiano più conosciuto al mondo si è raccontato nel programma “I Padrieterni” condotto da Matteo Bussola e Federico Taddia. “Non ho mai perso un secondo fuori casa proprio per tornare il più presto possibile da loro. Perché quando metti al mondo dei figli, devi essere consapevole del fatto che quello che conta più di ogni altra cosa è il tempo che dedichi loro” ha detto Andrea, che ha poi rivelato alcuni retroscena sul rapporto con Matteo, il figlio con cui ha condiviso l’emozione del palcoscenico Ariston di Sanremo 2019. “Una volta quando era in terza media, all’ennesima nota, gli ho tolto tutto: telefonino, videogiochi, tutto quello che rappresentava possibilità di evasione e ho cercato di spiegargli che non era una punizione ma un rimedio necessario e indispensabile. Visto che non aveva capito con le buone, bisognava intervenire in un altro modo e infatti ha funzionato perché da quel giorno non ha più preso una nota” ha raccontato Bocelli.

“Amo soltanto te” è il nuovo singolo

Intanto dopo il grandissimo successo di “Fall on me”, duetto con il figlio Matteo, continua la promozione per Andrea Bocelli dell’ultimo album “Si”. In questi giorni in tutte le radio è arrivato il nuovissimo singolo “Amo soltanto te”, scritto a quattro mani da Tiziano Ferro e Ed Sheeran. Si tratta di una ballad che ha visto Bocelli collaborare con l’artista numero uno del panorama musicale mondiale. Di chi parliamo? Naturalmente di Ed Sheeran, che è in assoluto il cantante che ha venduto di più in tutto questo anno. I due avevano già precedentemente collaborare ad una inedita versione di “Perfect”, hit da quasi 2 miliardi di View si YouTube. Ecco il videoclip del nuovo singolo in alta rotazione radiofonica.





