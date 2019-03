Barbara De Santi e Roberto Acurzio/ Uomini e donne: “Lei è la donna ideale ma…”

Barbara de Santi e Roberto Acurzio dentro o fuori? Coppia oppure no? Le cose per la dama di Uomini e donne, tornata in questa edizione dopo anni di assenza, potrebbero mettersi molto bene. Barbara ha trovato un cavaliere da conoscere che lei stessa ha già definito sorprendente e intelligente ma le cose non sono perfette così come sembrano e quando lui ha iniziato a mettere tra di loro dei forse e dei vedremo, tutto è cambiato. La maestrina ha voluto continuare la conoscenza e il loro rapporto sta andando avanti tanto che Roberto ha parlato di Barbara proprio a Uomini e donne Magazine dicendosi felice della loro frequentazione ma dicendosi sicuro anche che la bella dama potrebbe essere la donna ideale di ogni uomo solo se riuscisse a tenere a bada i suoi difetti tra cui l’aggressività e l’impulsività. La stessa che ha portato Barbara a risentirsi un po’ quando Roberto si è detto incerto sulla voglia di conoscere anche altre donne e non solo la maestrina.

ROBERTA HA TROVATO LA SUA DONNA IDEALE?

Non è la prima volta che gli uomini che frequentano Barbara de Santi le rimproverano proprio questo e anche Roberto Acurzio sembra pronto a dirlo tanto che nella sua intervista precisa: “Barbara ha tutti i presupposti per essere la donna ideale non solo per me, ma per qualsiasi uomo. Se riuscisse ad essere più flessibile, meno aggressiva e accettasse di più la diversità…“. Questo non significa che lui è pronto a tornare sui suoi passi e smettere di conoscere Barbara visto che addirittura si è sbilanciato parlando di un sentimento speciale che prova nei suoi confronti: “Per lei provo un affetto diverso da quello che si può provare per una semplice conoscenza, perché stimola in me sentimenti al di sopra dell’affetto stesso, è una persona molto sincera ed è capace di farsi apprezzare nella sua intelligenza. Riesce spesso a esternare i suoi sentimenti, è generosa e affabile“. Insomma se i pregi riusciranno a nascondere questi difetti, tutto andrà bene tra loro. Il resto lo scopriremo oggi e nelle prossime puntate in attesa della fine di questa edizione.

