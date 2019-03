Barbara D’Urso/ “Corona aveva il permesso del giudice” (Live Non è la d’Urso)

Barbara d’Urso torna questa sera, con una nuova puntata di Live – Non è la d’Urso, dopo le recenti novità sulla vicenda di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, lo ricordiamo, è stato infatti il primo ospite a inaugurare, esattamente due settimane fa, il suo nuovo salotto televisivo, ma di recente avrebbe violato le prescrizioni del Tribunale di sorveglianza, per questo motivo lo scorso lunedì è stato prelevato dai Carabinieri e condotto nuovamente in carcere. Sulla vicenda, nei giorni scorsi, è intervenuta proprio la conduttrice, che in una diretta di Pomeriggio 5, si è affrettata a confermare la totale corrispondenza tra l’orario concesso a Corona dal giudice e la sua conseguente intervista in diretta tv: “Per quanto riguarda la sua ospitata a Live – Non è la d’Urso – ha dichiarato la conduttrice come si legge su IlGiornale.it – Fabrizio aveva il permesso del giudice di stare in diretta con noi in studio fino alle ore 23:00 e poi in collegamento da casa. In quel caso – ha aggiunto la d’Urso – sia noi che Corona siamo stati corretti”.

Barbara D’Urso, l’arresto di Fabrizio Corona

I rapporti fra Barbara d’Urso e Fabrizio Corona si sono interrotti nel dicembre del 2009, quando l’ex re dei paparazzi, dopo aver seguito da casa un dibattito sulla sua vicenda giudiziaria in onda a Pomeriggio 5, ha chiamato in diretta inveendo contro la conduttrice. Dopo un lungo periodo di ostilità, i due hanno in parte sotterrato l’ascia di guerra, fino all’incontro dello scorso 13 marzo, quando Corona è intervenuto in diretta a Live – Non è la d’Urso. Oggi, a rivelare qualche dettaglio in più sul suo chiacchierato ritorno in carcere, è stata proprio la conduttrice, che a Pomeriggio 5 ha raccontato: “Erano circa le ore 12:30, quando sono andati i carabinieri a prelevarlo in ufficio, lo hanno portato in caserma per il riconoscimento, poi gli hanno permesso di aspettare a casa l’uscita da scuola del figlio Carlos. Dopodiché – ha concluso la d’Urso – lo hanno portato in carcere”.

La frecciatina di Simona Izzo

L’ostilità con Fabrizio Corona è oggi un lontano ricordo, ma per un amico che arriva un altro se ne va. Lo sa molto bene Barbara d’Urso, che dopo aver ospitato diverse volte nel suo salotto Simona Izzo e averla fortemente voluta tra gli opinionisti di Domenica Live e il Grande Fratello in versione nip, ha di recente visto la regista approdare a nuovi lidi. Non sappiamo ancora se fra le due ci sia stato un litigio, ciò che però appare evidente è che la Izzo, negli ultimi mesi, ha diverse volte partecipato ai programmi competitor della d’Urso – uno su tutti Domenica In di Mara Venier – disertando, di fatto, quelli della sua ex amica. Ma la vera frecciatina, che potrebbe confermare la fine del sodalizio, è quella che la regista potrebbe aver rivolto alla conduttrice nella sua recente ospitata a La vita in diretta, quando si è rivolta a Francesca Fialdini con un eloquente: “Io e mia mamma ti guardiamo sempre”. Una stoccata alla sua ex amica di Canale 5?



© RIPRODUZIONE RISERVATA