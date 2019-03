Bianca Guaccero/ “La mia depressione? Avevo qualcosa dentro che…”

La vediamo bella come il sole e sorridente, sempre e comunque, tutti i pomeriggi su Rai2 con Detto Fatto ma spesso e volentieri sono proprio le persone così allegre a nascondere dentro qualcosa di oscuro e complicato e anche per Bianca Guaccero è lo stesso. Nel suo libro dal titolo “Il tuo cuore è come il mare”, la conduttrice sfiora e affronta molti argomenti e tra questi c’è proprio la depressione con la quale ha convissuto e che ha dovuto combattere aspramente. Sul tema è tornata durante un’intervista a Radio2 nel programma I Lunatici e proprio tra le tante cose rivelate ha voluto sottolineare l’importanza di trattare con le pinze proprio l’argomento depressione. “Dicono che sia guarita grazie all’amore, ma non è così almeno non è così semplice“. Bianca Guaccero ci tiene ad essere precisa proprio perché si tratta di un male oscuro con la quale convivono e combattono ogni giorno molte persone di ogni ceto sociale e di diversa estrazione culturale.

BIANCA GUACCERO E LA DEPRESSIONE

Bianca Guaccero ospite de “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, ha parlato del suo problema legato agli attacchi di panico dicendosi sconvolta dal fatto che in Italia l’argomento sembri ancora un tabù: “Pensavo di essere in una società un po’ più aperta. Mi dispiace, poi, quando si minimizza sulle cose, magari veicolando dei messaggi sbagliati. Affermare che i miei attacchi di panico siano passati grazie a un fidanzamento, è veicolare un messaggio sbagliato che non aiuta a capire“. Bianca Guaccero sottolinea che non è questo che è riuscito a riportarla a galla visto che il suo è stato “un percorso lungo, che necessita una ricerca interiore, perché gli attacchi di panico non arrivano dal niente, ma da ciò che ognuno di noi si porta dentro”. Il suo lavoro l’ha spinta a capire il perché di questi segnali ma, soprattutto, la causa: “Erano segnali legati alla tanta energia che avevo dentro, che era compressa per delle sovrastrutture che io avevo addosso, delle identificazioni, che non mi facevano sentire libera”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA