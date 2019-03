Boscaioli, uccelli e Vanoni a Cartabianca/ Video, radical chic Rai3 si vende al trash

Un tempo c’era solo il radical chic e apparteneva ai “salotti bene” che pontificavano sulle masse, le lotte di classe, le conquiste operaie comodamente seduti al bar – come cantava Gaber in “Al bar Casablanca” – ora invece questi nostri tempi difficili ci concedono il “lusso” di nuovi tipi di radicalismi: il radical choc – che scorgiamo spesso nell’esaltazione nei programmi tv come negli eventi culturali e politici (dove tutto diventa “straordinario”, “pazzesco”, “incredibile” e via dicendo) – e ora anche il radical “trash”. Vedere parti delle puntate di Cartabianca su Rai 3 o vedere certi passaggi di Pomeriggio 5-Domenica Live si fa fatica a scorgere la differenza: dai siparietti dello scrittore ex “vivo da solo in montagna e non ho nessun contatto col mondo” Mauro Corona ora ospite fisso dall’amica-amore platonico Bianca Berlinguer fino alle interviste di costume (non da ultimo quella alla strepitosa Ornella Vanoni) celebra anche sulla rete “intellettuale” il trionfo del trash.

IL NUOVO RADICAL “TRASH”

I canti, l’amico di Corona che vive nei boschi e ripropone i versi degli uccelli in diretta tv nazionale, le continue “imitazioni” di Salvini: insomma, tutto un campionario e repertorio che nemmeno alla Corrida o Italia’s Got Talent si vede ultimamente. Da ultimo l’intervista top alla Vanoni che parla a ruota libera su Putin, Ucraina e Toto Cotugno: «non lo fanno entrare in Ucraina? Ma gli ucraini odiano Putin. Avevo una cameriera ucraina che i primi giorni mi ha detto: ‘signora, lei sa come si può fare a uccidere Putin?’. No, non lo so! Li odiano, se sei amico di Putin non puoi venire in Ucraina». Il sorriso della padrona di casa Bianca Berlinguer è sempre quello, tronfio e divertito di star facendo un programma in “controtendenza” rispetto alla normalità della rete ma con la “pretesa” di farlo decisamene meglio di altre trasmissioni “regine” del trash quotidiano. Ebbene, forse a ragion veduta, è meglio che ognuno faccia il lavoro suo: giornalisti fanno i giornalisti, approfondimenti gli approfondimenti, trash al trash. Chi vuole “sconfinare” o la fa bene oppure certe scenette (non solo a Carta Bianca, anche Pomeriggio 5 sul lato cronaca spesso “trasecola”) sarebbe meglio ridurle, se non proprio evitarle. Siamo vecchi censori? Ci avete beccato..

Un momento cult a #cartabianca: Costante, amico di #MauroCorona, dopo una vita nei boschi, ha imparato il linguaggio degli uccellini. Ecco il suo canto, una dichiarazione d’amore per la natura.

Rivedi la puntata ➡ https://t.co/1wnZAxe2t5@cartabiancarai3 @CoronaMauro pic.twitter.com/4ffRjXqlPv — Rai3 (@RaiTre) 27 marzo 2019





