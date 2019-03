Caterina Balivo, gaffe in diretta/ “Francesco Arca sposato con Laura Chiatti”. Poi…

Sembrava una puntata tranquilla quella di Vieni da me, in onda oggi, mercoledì 27 marzo, che ha avuto come ospiti Wilma De Angelis e Flavio Parenti e, invece, Caterina Balivo è riuscita a movimentare il tutto scatenando anche la reazione del popoo dei social, con una clamorosa gaffe. Dopo aver intervistato Flavio Parenti che si è raccontato attraverso le canzoni della sua vita, infatti, la conduttrice di Vieni da me ha dato vita a gioco “Lo riconosci?“, di cui sono stati protagonisti Diego Fanzaga e Flavio Parenti che hanno giocato in coppia e Wilma De Angelis. Lo scopo del gioco, per i concorrenti, era riuscire a riconoscere i personaggi famosi di ieri e di oggi attraverso una foto. Quando, però, sul monitor arriva la foto di Francesco Arca, Caterina Balivo, nel tentativo di aiutare i suoi ospiti, ha commesso una gaffe che non è passata inosservata alle orecchie dei telespettatori.

CATERINA BALIVO: LA GAFFE SU FRANCESCO ARCA E LAURA CHIATTI

Con la foto di Francesco Arca sul monitor, Caterina Balivo ha detto. “Non potete non riconoscerlo. E’ sposato con un’attrice bellissima, Laura Chiatti“: sono queste le parole pronunciate dalla conduttrice di Vieni da me tra l’indifferenza del pubblico in studio che, forse, ha fatto finta di non accorgersi della gaffe. La Balivo, poi, si è corretta da sola: “io ho fatto un grosso errore e voi non mi avete detto niente. Francesco Arca sta con Irene Capuano. Laura Chiatti, invece, è sposata con Marco Bocci”, ha spiegato la conduttrice. Qualcuno, sui social, commentando la gaffe della Balivo, ha lanciato una freccia in favore della conduttrice ricordando come Francesco Arca e Laura Chiatti abbiano avuto in passato una storia d’amore. Nel frattempo, però, sia Francesco Arca che Laura Chiatti sono andati avanti con quelli che, oggi, sono i rispettivi compagni diventando genitori: l’attore, infatti, è padre di un bambino e di una bambina mentre la Chiatti è mamma di due figli maschi.

