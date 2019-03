Chiamami col tuo nome, David Donatello 2019/ Grande attesa per Luca Guadagnino

Chiamami col tuo nome è il film diretto da Luca Guadagnino e distribuito da Warner Bros Entertainment, in corso ai David di Donatello 2019 con ben 12 candidature. La pellicola, prodotta da Luca Guadagnino, Emilie Georges, Peter Spears, Marco Morabito, Rodrigo Teixeira, James Ivory, Howard Rosenman, è tratta dal romanzo di André Aciman e, oltre a vincere un Premio Oscar alla Miglior sceneggiatura non Originare e ben quattro candidature, ha ottenuto 12 nomination ai Goldel Globes. Ha vinto inoltre un Premio Bafta, un Premio del pubblico per il miglior film europeo agli European Film Awards e un Premio agli Independent Spirit Award per il miglior attore protagonista a Timothée Chalamet. In Italia, si legge su Mymovies.it, la pellicola ha incassato oltre 3,2 milioni di euro al botteghino.

Chiamami col tuo nome, le nomination ai David di Donatello 2019

Sono in tutto dodici le nomination con le quali Chiamami col tuo nome questa sera gareggerà nel corso della premiazione dei David di Donatello 2019. Le candidature, in particolare, sono quelle come Miglior film e miglior regia a Luca Guadagnino, Miglior Montatore a Walter Fasano, Miglior produttore e Miglior scenografo a Samuel Deshors. Seguono poi le nomination come Miglior Fotografia a Sayombhu Mukdeeprom, Miglior costumista a Giulia Piersanti, Miglior sceneggiatura adattata a James Ivory, Luca Guadagnino, Walter Fasano, miglior suono a Yves-Marie Omnes. miglior truccatore a Fernanda Perez, miglior Acconciatore a Manolo Garcia. In attesa di scoprire quali saranno i premi conquistati dalla pellicola nel corso della serata, segnaliamo che l’autore del primo romanzo da cui è tratto il film, André Aciman, ha già iniziato a scrivere l’attesissimo sequel.

La trama

Basato sul romanzo scritto da André Aciman, Chiamami col tuo nome è un film “sensuale e trascendente” sull’amore adolescenziale. Al centro della narrazione vi è infatti il primo amore, abilmente ripercorso dalle vicende di tre adolescenti. Il primo si chiama Elio Perlman (interpretato da Timothée Chalamet), un precoce diciassettenne americano che vive in una storica dimora del XVII secolo assieme alla sua famiglia e ama passare il suo tempo a leggere, scrivere e suonare musica classica. Elio non rinuncia però a flirtare con Marzia, la sua migliore amica interpretata dall’attrice Esther Garrel. A interrompere il loro idillio ci pensa Oliver, uno studente americano di 24 anni che trova ospitalità proprio a casa di Elio su invito di suo padre. Il nuovo arrivato deve infatti completare la tesi, ma la sua permanenza in Italia e il sodalizio con Elio cambieranno per sempre la sua vita.

